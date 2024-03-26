台南舊空軍眷村二空新村改造 首個「公設」今啟用

台南市仁德區二空新城新建停二停車場今天啟用，市長黃偉哲表示，該停車場展現市府解決市民停車需求問題的決心，提供到鄰近二空新城、二空郵局、仁和國小等地民眾停車，未來還有二空新村文化園區及社會住宅，將帶動周邊的整體發展，重現二空新城周邊的榮景。

黃偉哲表示，仁德區空軍眷村二空新村已改造成為二空新城新區，並完成都更招商作業，停車場用地是第一處完成的公共設施，「此地取之於公家，當然用之於社區」，現在先把停車場做起來，讓大家可以先享受，收費辦法會再評估，以對里民提供最好的服務為優先考量。另為因應當地需求，未來若有機會再向中央爭取興建立體停車場。

黃偉哲說，原台南空軍基地眷村的二空新村都市更新計畫「正積極進行中」，周邊除現有的二空新城住宅區與商業區軸帶，也結合眷村文化、融入廣場綠意休憩空間，市府未來將陸續完成藝文特區、公園等公共設施，讓整體發展更全面。

交通局長王銘德說，二空新城停二停車場基地面積約0.21公頃，提供67席汽車停車位含婦幼專用車位、無障礙車位、綠能優先車位各2席，停車場即日起試營運至4月30日免費停車，5月1日起收費，後續將委由專業停車場經營業者導入智慧化停管設備。

他說，二空新城停二收費停車場利用停車場四周退縮空間增設機車停車空間、人行道與綠帶，為地區注入了全新的意象，希望民眾能夠珍惜，並遵守場內的標誌和標線，依序停車，共同維護良好的停車環境。

今天停車場啟用典禮立委陳亭妃及市議會吳禹寰、鄭佳欣、杜素吟、郭鴻儀等議員到場參與。