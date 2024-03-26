台南原二空眷村都更 首處公設停車場啟用

台南市政府執行原台南空軍基地眷村二空新村都市更新計畫，首處完成的公共設施停二停車場今天啟用，台南市長黃偉哲表示，未來文化園區及社會住宅將陸續完成，帶動地區發展。

黃偉哲上午出席仁德區二空新城停二停車場啟用典禮致詞表示，原來的眷村二空新村改造，目前已完成都更招商作業，停車場用地是第一處完成的公共設施，以對附近居民提供最好服務為優先考量，未來若有機會再向中央爭取興建立體停車場。

黃偉哲指出，進行中的二空新村都市更新計畫，周邊除現有二空新城住宅區與商業區軸帶，也結合眷村文化、融入廣場綠意休憩空間，未來將陸續完成文化園區、公園等公共設施以及社會住宅，使區域發展更全面。

台南市交通局長王銘德表示，停車場基地面積約0.21公頃，提供67席汽車停車位（含婦幼專用車位、無障礙車位、綠能優先車位各2席），今天起試營運至4月30日免費開放停車，5月1日起實施收費管理，將委由專業停車場經營業者導入智慧化停管設備。