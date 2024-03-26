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東石魚市場魚貨不落地改裝塑膠盆 漁民不習慣 嘉義區漁會：受好評

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
東石魚市場執行魚貨不落地塑膠盆裝魚貨拍賣。圖／讀者提供
東石魚市場執行魚貨不落地塑膠盆裝魚貨拍賣。圖／讀者提供

嘉義區漁會所屬東石魚市場，年久失修，去年春節前整修完工啟用，煥然一新，讓承銷人及遊客稱讚，過去漁業署要求拍賣魚貨不落地，因漁民不習慣未採行，經嘉義區漁會評估，8日起用「黃色塑膠盆」裝魚貨，落實魚貨不落地，有漁民說，魚貨不落地拍賣不習慣。嘉義區漁會說，魚貨不落地是為衛生清潔美觀。

東石魚市兼魚貨拍賣及觀光魚市，每天下午漁民出海作業返航東石港，拍賣市場吸引承銷人、遊客競價買魚，因消費者反映不想吃泡檳榔汁、有貓狗咬過、黏地板魚貨，讓魚貨得到最後尊重妥善安置，漁業署要求魚貨不落地，但漁民不習慣，認為魚貨還要經過烹煮，裝籃盆麻煩，有魚貨裝不下。

嘉義區漁會評估後，採購千個長40多公分、寬20多公分「黃色塑膠盆」，要漁民將待拍賣魚貨裝裡面，塑膠盆由魚市場人員清洗，不增加漁民、承銷魚販負擔麻煩，魚貨不落地上路後，衛生清潔美觀，普獲好評，相信漁民會習慣，共創拍賣友善好環境。

為落實「魚貨不落地」，魚市公告呼籲漁民、承銷人勿將「黃色塑膠盆」取走，區漁會說，東石魚市場魚貨不落地執行情形好，將擴及布袋魚市場。過去有民眾上政府公共政策網發起連署提議，請全省漁會魚市、漁港改善漁獲拍賣方式，不要將魚丟地上，放入籃子裡，或至少與地板隔防水布，未達連署門檻未成案。

嘉義區漁會為確保漁民進出安全，改善魚貨拍賣衛生作業環境， 前年向漁業署及縣府申請經費補助，改善拍賣場屋頂隔熱防水層、地坪、天花板加設防鳥網，周邊環境及公共廁所等相關設施；完工啟後，遊客說，「重新整修的魚市空間明亮，魚貨拍賣順暢又不落地，生鮮衛生，公共廁所也清潔，很棒！」

東石魚市場執行魚貨不落地塑膠盆裝魚貨拍賣。圖／讀者提供
東石魚市場執行魚貨不落地塑膠盆裝魚貨拍賣。圖／讀者提供
東石魚市場執行魚貨不落地塑膠盆裝魚貨拍賣。圖／讀者提供
東石魚市場執行魚貨不落地塑膠盆裝魚貨拍賣。圖／讀者提供
東石魚市場執行魚貨不落地塑膠盆裝魚貨拍賣。圖／讀者提供
東石魚市場執行魚貨不落地塑膠盆裝魚貨拍賣。圖／讀者提供
東石魚市場執行魚貨不落地塑膠盆裝魚貨拍賣。圖／取自東石魚市場臉書
東石魚市場執行魚貨不落地塑膠盆裝魚貨拍賣。圖／取自東石魚市場臉書

嘉義 漁民

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