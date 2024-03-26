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響應植樹月 黃敏惠種下原生植物山黃梔
嘉市公園密度全台最高，樹木數量總計1萬2千多棵，市府與林業及自然保育署、林業試驗所推廣植樹，市長黃敏惠等人昨種下原生植物山黃梔，市府表示，嘉市著名火雞肉飯搭配黃色蘿蔔，過去就是以山黃梔的果實來染色，會用具體行動落實永續環境。市府31日上午在北香湖公園廣場，再提供1000株樹苗，可憑發票索取。
黃敏惠說，嘉市與國際一起以2050淨零碳排為目標，10大旗艦計畫「新永續淨零」，將淨零排放永續管理自治條例融入城市治理，目前樹木數量前3名為北香湖公園約4千棵、嘉義公園約2千棵、都會森林公園約1千棵，市區行道樹也累積1萬7千多棵，用實際行動表達對永續的重視。
響應3月植樹月，黃敏惠、副市長林瑞彥、林保署嘉義分署長張岱、林試所嘉義研究中心主任蔡佳彬等人，在嘉義樹木園種植山黃梔，同時做護樹教學。
市府指出，山黃梔的花語是「喜悅、堅強、永恆的愛與約定」，象徵嘉市作為永續城市，另個意涵為火雞肉飯搭配的黃色蘿蔔，在過去就是以山黃梔的果實來染色。昨還有贈苗活動，建設處長田長沛說，31日在北香湖公園廣場會再提供1000株樹苗，憑3張本月的發票可領苗木1株，也能捐贈雲端發票，每人限量索取兩株。
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