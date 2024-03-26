聽新聞
test
0:00 / 0:00

響應植樹月 黃敏惠種下原生植物山黃梔

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
響應植樹月，嘉義市長黃敏惠（左二）昨天在嘉義樹木園種植山黃梔。圖／嘉義市政府提供
響應植樹月，嘉義市長黃敏惠（左二）昨天在嘉義樹木園種植山黃梔。圖／嘉義市政府提供

嘉市公園密度全台最高，樹木數量總計1萬2千多棵，市府與林業及自然保育署、林業試驗所推廣植樹，市長黃敏惠等人昨種下原生植物山黃梔，市府表示，嘉市著名火雞肉飯搭配黃色蘿蔔，過去就是以山黃梔的果實來染色，會用具體行動落實永續環境。市府31日上午在北香湖公園廣場，再提供1000株樹苗，可憑發票索取。

黃敏惠說，嘉市與國際一起以2050淨零碳排為目標，10大旗艦計畫「新永續淨零」，將淨零排放永續管理自治條例融入城市治理，目前樹木數量前3名為北香湖公園約4千棵、嘉義公園約2千棵、都會森林公園約1千棵，市區行道樹也累積1萬7千多棵，用實際行動表達對永續的重視。

響應3月植樹月，黃敏惠、副市長林瑞彥、林保署嘉義分署長張岱、林試所嘉義研究中心主任蔡佳彬等人，在嘉義樹木園種植山黃梔，同時做護樹教學。

市府指出，山黃梔的花語是「喜悅、堅強、永恆的愛與約定」，象徵嘉市作為永續城市，另個意涵為火雞肉飯搭配的黃色蘿蔔，在過去就是以山黃梔的果實來染色。昨還有贈苗活動，建設處長田長沛說，31日在北香湖公園廣場會再提供1000株樹苗，憑3張本月的發票可領苗木1株，也能捐贈雲端發票，每人限量索取兩株。

嘉義 火雞肉飯 雲端發票

延伸閱讀

民眾黨嘉義黨部成立黃敏惠也道賀 柯文哲：未來在台灣各地布點

《華麗計程車行》回嘉戲劇展 劇組彩蛋：「司機」雞肉飯

觀摩台中軌道建設 黃敏惠請中央兌現承諾加速嘉義聯外輕軌

與盧秀燕交流市政 黃敏惠考察台中大讚「已邁入國際水準」

相關新聞

水環境惡化？ 台南河川汙染不減反增

台南主要河川近年來汙染待改善，二仁溪、鹽水溪去年重度汙染河段長度，都比前1年略有減少，不過南市環保局另發現，急水溪、曾文...

減少河川汙染 環團主張提高畜牧場處理比率 發展沼氣發電

台南市多條河川汙染都和畜牧廢水有關，政府輔導畜牧場資源化，鼓勵畜牧廢水處理後澆灌農地，但環團認為，放流的量加上生活廢水已...

響應植樹月 黃敏惠種下原生植物山黃梔

嘉市公園密度全台最高，樹木數量總計1萬2千多棵，市府與林業及自然保育署、林業試驗所推廣植樹，市長黃敏惠等人昨種下原生植物...

維護上下學安全 嘉縣改善6校通學步道

嘉義縣中埔鄉頂六國小就在省道台18線阿里山公路旁，車流量大且貼近走路的學童，轉彎恐危及安全，縣府將改善車輛轉彎的幅度等；...

台南仁愛之家無預警漲租1倍 承租戶負擔大陳亭妃籲凍漲

台南市許多民眾近日向立委陳亭妃、市議員陳怡珍陳情，反映仁愛之家無預警上漲土地租金1倍，令人難以接受。陳亭妃、陳怡珍表示，...

瞄準國際觀光客 留宿台南1晚補助800元 團遊景點也有好康

台南市政府觀旅局為持續推動觀光產業發展，促進旅遊經濟，針對國際目標市場再推出吸引國際觀光客旅行業獎勵計畫，4人以上團體旅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。