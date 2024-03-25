比黑面琵鷺還少...「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗 連5年台南急水溪口現蹤

被譽為「神話之鳥」的世界極度瀕危物種黑嘴端鳳頭燕鷗，連續5年飛到台南急水溪口灘地現蹤，近日吸引不少鳥友前往拍攝，還有鳥友拍到2021年在韓國繫放的一隻雄鳥。

黑嘴端鳳頭燕鷗是台灣一級保育類野生動物，也是IUCN（國際自然保護聯盟）認列受威脅等級最高的極危物種（CR），因曾一度被認為已經絕種，約20多年前又再度被發現，故有「神話之鳥」美名，研究人員統計，目前全球數量約100到200隻之間，比知名度較高的黑面琵鷺數量還少。

台南鳥友李進裕今天告訴中央社記者，從2020年至今，每年3、4月左右，常有幾隻黑嘴端鳳頭燕鷗過境，混在鳳頭燕鷗群間，背羽略白，嘴橙黃色、前端黑色、嘴喙最尖端則點綴一點白；而鳳頭燕鷗體型略大，羽色較灰暗，嘴黃色。

李進裕表示，今年3月中旬再度有黑嘴端鳳頭燕鷗飛到急水溪口過境，其中有一隻帶有足旗PA，是韓國在2021年繫放的雄鳥。

他說，近日有不少鳥友前往急水溪口灘地拍攝，因黑嘴端鳳頭燕鷗混在鳳頭燕鷗群裡，經常幾十隻鳥站在豎立竹竿上，得一隻隻找，有時會有一些互動、甚至飛起，飛翔時，就覺得鳥大多了。