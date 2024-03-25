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大甲媽9天8夜遶境新港倒數 順遊林懷民老家嘗嘉義美食

中央社／ 嘉義縣25日電

大甲媽祖遶境活動4月5日起駕、8日抵達新港，嘉義縣文化觀光局推薦全台遊客及香客跟著大甲媽腳步，走訪新港景點培桂堂、誠品書局及林國治美術館，以全新視角感受新港的知性美。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境新港來回為期9天8夜、全程340公里，將吸引無數香客、遊客前來嘉義。

嘉義縣文觀局今天發布新聞稿表示，建議來自海內外的香客，除了新港購買伴手禮、品嘗鴨肉羹、粉圓冰等在地小吃，一定要到奉天宮廟宇後方雲門舞集創辦人林懷民老家培桂堂參觀、喝咖啡。

此外，全台最迷你的誠品書店就設在培桂堂旁，還可以走訪位於培桂堂後方的林國治美術館，隨著媽祖來一趟知性之旅。

文觀局指出，培桂堂被稱作是「博士窩」，是一座融合閩、日與西洋建築元素的宅邸，搭配名人蔣勳、林強、林生祥（國語、台語、客語）的語音導覽，帶領民眾回到當年場景。

林國治美術館去年12月30日開幕，林國治是鹿草人，於2015年過世，是一位用一生畫一座山的「阿里山畫家」，尤其以畫塔山聞名，館內展出林國治的畫作，有經典作品「阿里山晨景」、「田園風光」等。

文觀局指出，遊客可以搭乘「台灣好行─故宮南院線」暢遊新港，使用電子票證搭乘台灣好行公車，可享票價半價，活動至114年8月31日止，更多旅遊資訊可至「慢遊嘉義」臉書及文觀局官網查詢。

嘉義 大甲媽祖 美術館 遶境

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