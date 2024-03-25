台南耆老沈言益發表祭典疏文彙刊 傳承宗教文化

民間信仰宮廟疏文誦念後火化、代表信徒把想說的話、祈求的願望等上呈神祇，而宮廟邀請其他神明來訪的神界請帖也需疏文；不過疏文書寫後都要火化、不會保留外傳。台南永康開天聖明宮商請精通疏文的耆老沈言益、篩選疏文集結61篇，今天發表罕見的「祭典疏文彙刊」。先印製1千本分送宮廟、供研究宗教民俗人士，將再版，學校、圖書館或想要索取者可聯絡廟方，電話06-3128866。

開天聖明宮執事陳俊明說，民國91年他在台南市東區開設中醫診所，香火鼎盛的南天府就在附近，經常前往參拜。後來他接任故鄉官田慈聖宮主委，邀請南天府誦經團前往誦經。

7年前官田慈聖宮神農大帝分靈創立開天聖明宮，陳俊明任執事，商請南天府誦經團團長、耆老沈言益協助廟方書寫祝壽、謁祖、拜天公、辭歲等祭典疏文。疏文內容五花八門，還有少見的「拜師」疏文，記載準備了芹菜、蓮子、紅豆、紅棗、桂圓等束脩。

陳俊明表示，宮廟邀請其他神祇到訪作客也需疏文。不同宮廟、神祇用語也各不同。文學造詣深厚的疏文有如古典詩詞。接觸許多宗教疏文，深深感受疏文展現民間信仰、安定人心的價值與意義，傳達神農大帝教化忠孝節義、三綱五常修德敦品的重要。