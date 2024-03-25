快訊

曾遇車禍、摔倒傷頸椎...66歲女醫茹素修行練跑 創超跑全國紀錄

陳明通首露面談新書 重申林智堅論文抄襲是「世紀大冤案」

賓士自撞忠孝橋分隔島！「90度翻覆」橫躺路中央 往三重方向大塞車

台南耆老沈言益發表祭典疏文彙刊 傳承宗教文化

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
神界請帖疏文誦後火化不外傳，台南開天聖明宮邀請耆老沈言益集結出版。記者周宗禎／攝影
神界請帖疏文誦後火化不外傳，台南開天聖明宮邀請耆老沈言益集結出版。記者周宗禎／攝影

民間信仰宮廟疏文誦念後火化、代表信徒把想說的話、祈求的願望等上呈神祇，而宮廟邀請其他神明來訪的神界請帖也需疏文；不過疏文書寫後都要火化、不會保留外傳。台南永康開天聖明宮商請精通疏文的耆老沈言益、篩選疏文集結61篇，今天發表罕見的「祭典疏文彙刊」。先印製1千本分送宮廟、供研究宗教民俗人士，將再版，學校、圖書館或想要索取者可聯絡廟方，電話06-3128866。

開天聖明宮執事陳俊明說，民國91年他在台南市東區開設中醫診所，香火鼎盛的南天府就在附近，經常前往參拜。後來他接任故鄉官田慈聖宮主委，邀請南天府誦經團前往誦經。

7年前官田慈聖宮神農大帝分靈創立開天聖明宮，陳俊明任執事，商請南天府誦經團團長、耆老沈言益協助廟方書寫祝壽、謁祖、拜天公、辭歲等祭典疏文。疏文內容五花八門，還有少見的「拜師」疏文，記載準備了芹菜、蓮子、紅豆、紅棗、桂圓等束脩。

陳俊明表示，宮廟邀請其他神祇到訪作客也需疏文。不同宮廟、神祇用語也各不同。文學造詣深厚的疏文有如古典詩詞。接觸許多宗教疏文，深深感受疏文展現民間信仰、安定人心的價值與意義，傳達神農大帝教化忠孝節義、三綱五常修德敦品的重要。

沈言益說，小學四年級因緣際會獲選擔任天上聖母乩身，因熱愛古文言文。民國92年到台南知名廟宇南天府參與誦經團。在100多人的誦經團5年後接任司儀，熱愛古典文學又觀摩各宗教禮儀疏文，升起一股使命感整理相關紀錄傳承後代，歡迎各方參考引用。

神界請帖疏文誦後火化不外傳，台南開天聖明宮邀請耆老沈言益集結出版。記者周宗禎／攝影
神界請帖疏文誦後火化不外傳，台南開天聖明宮邀請耆老沈言益集結出版。記者周宗禎／攝影
神界請帖疏文誦後火化不外傳，台南開天聖明宮邀請耆老沈言益集結出版。記者周宗禎／攝影
神界請帖疏文誦後火化不外傳，台南開天聖明宮邀請耆老沈言益集結出版。記者周宗禎／攝影
神界請帖疏文誦後火化不外傳，台南開天聖明宮邀請耆老沈言益集結出版。記者周宗禎／攝影
神界請帖疏文誦後火化不外傳，台南開天聖明宮邀請耆老沈言益集結出版。記者周宗禎／攝影

台南 民間信仰

延伸閱讀

112年取締煙火罰156萬 彰縣府：迎大甲媽勿違法施放

白沙屯媽抵北港！今年進火疏文多達千張 需500人合力誦念完成

大甲媽遶境彰化警防衝突 40間宮廟簽署公約 接轎須申請列冊

神明也懂5G！嘉義宮廟數位化 信眾手機就能擲筊、抽籤、放燈花

相關新聞

雲林今年第15場禽流感確診 今撲殺2.3萬隻土雞

雲林縣今天再添一土雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所表示，這是今年至今第15場確診禽流感的禽場，今已...

台南耆老沈言益發表祭典疏文彙刊 傳承宗教文化

民間信仰宮廟疏文誦念後火化、代表信徒把想說的話、祈求的願望等上呈神祇，而宮廟邀請其他神明來訪的神界請帖也需疏文；不過疏文...

林內紫斑蝶活動延期至4月底舉辦 地方憂：可能看不到紫蝶

台灣紫斑蝶每年清明前北返遷徙，又稱「清明蝶」，途經國道3號雲林林內觸口段，高公局為此封路讓蝶，成為國際生態佳話，雲林縣林...

慎終追遠要注意 台南市南區清明連假交通疏導請看過來

一年一度清明節即將到來，與往年不同的是今年清明節落在連假首日4月4日，預期將啟動提早掃墓人(車)潮，針對轄內多座先人福居...

奈米噴染一絕 蘭花蛻變出國旗牆

台南蘭花裁培、育種等技術世界聞名，有業者運用最新奈米噴染技術，先前以烏克蘭國旗配色，將雪白蝴蝶蘭以藍、黃配色成「烏克蘭蘭...

「如鐵厝隨便搭」 後壁蘭展場挨批簡陋

蘭花是台南重要產業，今年國際蘭展創下未來3到5年外銷訂單逾115億元的新高，不過主要展場後壁區蘭花生技園區設置逾20年，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。