快訊

獨／長榮集團再爆財產處分爭議 小股東將提告「張國華為首全體董事」

黃仁勳親曝 AI 巨浪起源 直言：是台灣救了我

日本小林製藥紅麴食品釀急性腎衰竭 毒物醫指1點不尋常

虎尾鎮長麥寮鄉長4月13日補選 張麗善：賄選零容忍

中央社／ 雲林縣25日電

雲林縣虎尾鎮、麥寮鄉長將於4月13日補選，雲林縣長張麗善今天出席反賄選活動時指出，謠傳有人針對旅外的選民買票，要求檢警調加強查賄，「賄選零容忍」。

虎尾鎮前鎮長丁學忠當選第11屆立委，鎮長懸缺由機要秘書吳秀儀代理；麥寮鄉前鄉長蔡長昆因當選無效二審定讞而遭免職，鄉長懸缺由雲林縣肉品市場前副總經理邱良閱暫代。雲林縣選委會公告，虎尾等2鄉鎮長將於4月13日補選。

雲林縣政風處今天在虎尾鎮舉辦反賄選記者會，張麗善、國民黨立委丁學忠、無黨籍虎尾鎮長補選參選人林嘉弘及黃美瑤等人出席，共同宣誓反賄選決心。

張麗善表示，參選人的政見宛如主廚上菜，須做出充分地準備，才能端出像樣佳餚獲得選民肯定，絕對不能拿選票換鈔票，「賄選零容忍」。

她說，近日地方謠傳有補選參選人直接到外縣市去向雲林旅外遊子買票，希望檢警調細查，淨化選舉風氣。

雲林地檢署檢察官林柏宇在會中分享近年賄選手法及檢方打擊犯罪決心，並呼籲選民不要買票、賣票，杜絕賄選，選出最優質、最適合的人選。

會後，雲林地檢署主任檢察官朱啟仁向中央社記者表示，虎尾鎮長、麥寮鄉長補選尚未有賄選情資及檢舉，但要提醒選民注意，買票及賣票都有刑責，買票者最輕會被判處3年有期徒刑，賣票者最重可判處6個月有期徒刑，民眾若收到賄選，歡迎向檢警調單位檢舉。

賄選 鄉長 雲林

延伸閱讀

雲林33戶寄養家庭授證 資深寄養父淚思「美國凱凱」：5年不曾相見

白沙屯媽祖進香入境雲林驚喜連連 這些地方都是首次到

虎尾鎮長補選成2026風向球 藍立院、縣府合擊固守

白沙屯媽頭一次進雲林縣府 張麗善爆哭跪迎：希望庇佑雲林

相關新聞

林內紫斑蝶活動延期至4月底舉辦 地方憂：可能看不到紫蝶

台灣紫斑蝶每年清明前北返遷徙，又稱「清明蝶」，途經國道3號雲林林內觸口段，高公局為此封路讓蝶，成為國際生態佳話，雲林縣林...

慎終追遠要注意 台南市南區清明連假交通疏導請看過來

一年一度清明節即將到來，與往年不同的是今年清明節落在連假首日4月4日，預期將啟動提早掃墓人(車)潮，針對轄內多座先人福居...

奈米噴染一絕 蘭花蛻變出國旗牆

台南蘭花裁培、育種等技術世界聞名，有業者運用最新奈米噴染技術，先前以烏克蘭國旗配色，將雪白蝴蝶蘭以藍、黃配色成「烏克蘭蘭...

「如鐵厝隨便搭」 後壁蘭展場挨批簡陋

蘭花是台南重要產業，今年國際蘭展創下未來3到5年外銷訂單逾115億元的新高，不過主要展場後壁區蘭花生技園區設置逾20年，...

廢塑料場大火飄臭 台南要罰

台南市佳里區佳興里1處廢塑料堆置場前天下午大火，火勢雖1個半小時內被控制，但黑煙往北飄散，連在10公里外的學甲、鹽水區等...

「國道媽」遶境 駐駕雲林西螺服務區到月底

雲林西螺鎮廣福宮老大媽有「國道媽祖」美稱，昨出動陣頭到國道多個服務區遶境，並將在國道1號北上西螺服務區駐駕到月底。另，百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。