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曾文水庫蓄水率跌破5成 梅雨季前供水穩定

中央社／ 台南25日電

時序進入南部枯水期，加上灌溉作業進行，曾文水庫蓄水率今天上午跌破5成，南水分署評估台南整體水情穩定樂觀，各標的用水在梅雨季來臨前皆可穩定供應，但民眾仍應節水。

經濟部水利署南區水資源分署副分署長林玉祥告訴中央社記者，因正值嘉南灌區今年第1期稻作及春季雜作供灌期，曾文水庫負有供應灌溉用水重任，春季雜作供灌已大致完成，一期稻作預計供灌至6月中旬左右，用水量由農田水利署配合天候狀況適時管控。

林玉祥表示，依目前台南整體水情評估，預計今年5、6月梅雨季來臨前，民生、農業、產業等相關用水皆可穩定供應，且相較先前旱象嚴重時充裕許多，民眾不必太過緊張，但平時仍應維持節水好習慣。

台南市水利局提供資料指出，目前台南3大主要水庫合計蓄水率約5成左右，水情雖仍屬穩定，但北部地區桃竹苗及中部地區台中的水情燈號，已於19日變更為代表水情提醒的綠燈，台南市政府與中央密切持續掌握水情變化，同時透過高屏溪川流水清水北送、農業加強節水灌溉、工業單位啟動自主節水5%等各項節水措施因應。

南區水資源分署今天上午11時觀測資料顯示，曾文水庫蓄水量2億4948萬立方公尺，蓄水率49.43%，相連通的烏山頭水庫蓄水量4938萬立方公尺，蓄水率62.93%，南化水庫蓄水量3698萬立方尺，蓄水率41.32%。

台南 曾文水庫 梅雨

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