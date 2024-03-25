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慎終追遠要注意 台南市南區清明連假交通疏導請看過來

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
清明掃墓，警方在西門路一段及大成路193巷口交管。記者黃宣翰／翻攝
清明掃墓，警方在西門路一段及大成路193巷口交管。記者黃宣翰／翻攝

一年一度清明節即將到來，與往年不同的是今年清明節落在連假首日4月4日，預期將啟動提早掃墓人(車)潮，針對轄內多座先人福居台南市南區富貴南山公墓區、南都福座及崇孝塔周邊交通狀況，警方期前規劃交通疏導勤務，今天提醒用路人及掃墓民眾，配合交通管制時間及路段通行，以免行程受阻。

台南市警六分局說，3月30、31日及4月4、5日，每天上午8點至下午4點掃墓時段相關交通管制措施如下： 富貴南山公墓區採分流措施單線進出，汽機車入口處設於西門路，出口處設於大成路193巷口，車輛離場一律由大成路193巷口右轉行經大成路駛離。

西門路段(中華南路至大成路間)，封閉富貴南山入口處前方及憶盧園前方中央分隔島缺口禁止迴轉、並設置指引告示牌面，引導汽車可於西門路與中華南路口迴轉；機車請至西門路、新都路口兩段式左轉。

崇孝塔從4月4日上午8點至下午4點，在體育路往健康路一段133巷入口處設置管制點，禁止三輪以上車輛進入。

交通組建議，掃墓民眾建議可將車輛停放於新都路、西門路一段及中華南路一段路邊、水交社文化園區週邊道路路邊、大成路停車場(警察新村旁)，建議亦可下載「台南好停APP」，掌握周邊停車位最新狀況。 易壅塞建議改道路段：西門路一段、大成路、新都路會有不少掃墓人潮，建議外出旅遊的民眾可提早改道行駛，以避開該區域掃墓人(車)流。

六分局長林獻力表示，為節省寶貴時間，民眾可自行規劃分流，提早或延後祭祖，以避開尖峰時段人(車)潮；另外提醒民眾南來北往出遊前，應先檢查車況(五油三水一輪)、避免疲勞駕駛，駕駛人行車務必遵守交通規則，進入路口或轉彎時請減速，並注意往來車輛及行人，避免因搶快而導致交通事故發生。

台南市南區崇孝塔從4月4日上午8點至下午4點，在體育路往健康路一段133巷入口處設置管制點，禁止三輪以上車輛進入。圖／台南市殯葬管理所提供
台南市南區崇孝塔從4月4日上午8點至下午4點，在體育路往健康路一段133巷入口處設置管制點，禁止三輪以上車輛進入。圖／台南市殯葬管理所提供

交通管制 公墓 台南

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