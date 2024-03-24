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千人祭祖盛事！ 台南市定民俗「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」今登場

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」，今年由歸仁八甲里輪值主辦，是當地睽違102年後再次舉行，超過千位陳氏宗親齊聚祭拜陳聖祖，更席開132桌宴席場面盛大。記者李文德／攝影
「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」，今年由歸仁八甲里輪值主辦，是當地睽違102年後再次舉行，超過千位陳氏宗親齊聚祭拜陳聖祖，更席開132桌宴席場面盛大。記者李文德／攝影

已有百餘年歷史的市定民俗「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」，以新豐地區及外圍新化、東區後甲、安南區土城仔等8個行政區為主要區域。每年農曆2月15日，陳姓宗親就會前往值東庄頭祭祖並餐敘，更被列為台南市定民俗。今年由歸仁八甲里輪值主辦，是當地睽違102年後再次舉行，超過千位陳氏宗親齊聚，更席開132桌宴席場面盛大。

早年新豐地區、新化、永康等8行政區的陳姓宗親共奉歸仁大學潁川家廟唐忠順王為「老聖祖」，每年農曆2月15日由上年度值庄頭負責籌宴「祖佛酒」，更在當天擲筊則新爐主，最盛時期有46個庄頭，如今因時代演進僅剩8區24庄頭輪值，已是難得能貴的市定民俗。今年由歸仁區八甲里輪值舉行，是當地睽違102年後再次舉行。

今早8點起便有陳氏宗親陸續到歸仁八甲里祭拜陳聖祖，甚至有的宗親會以「庄頭」為單位，共同前往祭拜。83歲的值東爐主陳錦昌表示，其實擲筊輪值相當困難，這是八甲里暌違百年迎來的盛事，在地鄉親都熱情相待。而今年將有超過1300位陳氏宗親一同參與，他更席開132桌澎湃料理，讓陳氏宗親們一起享用，並凝聚宗親之力。

中午12點30分左右，宴席會場聚集千位以上陳姓宗親，由歸仁八甲陳氏宗親會會長陳福山帶領，先請各庄頭宗親朝祭拜地點三鞠躬後，更請各位拿起手中杯子，喝3杯「祖佛酒」，象徵所有宗親互相祝福，在未來一年能夠事事順心，儀式雖熱鬧卻也不失莊嚴。

永康大灣陳姓宗親會顧問陳宏田表示，祖佛酒盛會對於宗親的凝聚團結也帶來莫大鼓舞，餐會中也更擲出新年度值東庄頭為永康新樹里，會先迎回陳聖祖令牌，一個月後再到八甲值東處迎回聖祖神尊輪祀一年。

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「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」，今年由歸仁八甲里輪值主辦，是當地睽違102年後再次舉行，超過千位陳氏宗親齊聚祭拜陳聖祖。記者李文德／攝影
「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」，今年由歸仁八甲里輪值主辦，是當地睽違102年後再次舉行，超過千位陳氏宗親齊聚祭拜陳聖祖。記者李文德／攝影
83歲的值東爐主陳錦昌開心地表示，暌違百年終於回到八甲里，非常開心。記者李文德／攝影
83歲的值東爐主陳錦昌開心地表示，暌違百年終於回到八甲里，非常開心。記者李文德／攝影

台南

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