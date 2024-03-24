千人祭祖盛事！ 台南市定民俗「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」今登場
已有百餘年歷史的市定民俗「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」，以新豐地區及外圍新化、東區後甲、安南區土城仔等8個行政區為主要區域。每年農曆2月15日，陳姓宗親就會前往值東庄頭祭祖並餐敘，更被列為台南市定民俗。今年由歸仁八甲里輪值主辦，是當地睽違102年後再次舉行，超過千位陳氏宗親齊聚，更席開132桌宴席場面盛大。
早年新豐地區、新化、永康等8行政區的陳姓宗親共奉歸仁大學潁川家廟唐忠順王為「老聖祖」，每年農曆2月15日由上年度值庄頭負責籌宴「祖佛酒」，更在當天擲筊則新爐主，最盛時期有46個庄頭，如今因時代演進僅剩8區24庄頭輪值，已是難得能貴的市定民俗。今年由歸仁區八甲里輪值舉行，是當地睽違102年後再次舉行。
今早8點起便有陳氏宗親陸續到歸仁八甲里祭拜陳聖祖，甚至有的宗親會以「庄頭」為單位，共同前往祭拜。83歲的值東爐主陳錦昌表示，其實擲筊輪值相當困難，這是八甲里暌違百年迎來的盛事，在地鄉親都熱情相待。而今年將有超過1300位陳氏宗親一同參與，他更席開132桌澎湃料理，讓陳氏宗親們一起享用，並凝聚宗親之力。
中午12點30分左右，宴席會場聚集千位以上陳姓宗親，由歸仁八甲陳氏宗親會會長陳福山帶領，先請各庄頭宗親朝祭拜地點三鞠躬後，更請各位拿起手中杯子，喝3杯「祖佛酒」，象徵所有宗親互相祝福，在未來一年能夠事事順心，儀式雖熱鬧卻也不失莊嚴。
永康大灣陳姓宗親會顧問陳宏田表示，祖佛酒盛會對於宗親的凝聚團結也帶來莫大鼓舞，餐會中也更擲出新年度值東庄頭為永康新樹里，會先迎回陳聖祖令牌，一個月後再到八甲值東處迎回聖祖神尊輪祀一年。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言