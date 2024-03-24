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降低行車危險 雲縣清除上百路障

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
雲林縣斗六警分局連日出動警力消滅路障。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣斗六警分局連日出動警力消滅路障。記者陳苡葳／翻攝

雲林縣內的十字路口，近來成為交通事故死傷率最高的地段類型，尤其路旁矗立著高大的廣告看板等路面障礙，也造成路口變得危險，有急迫必要加強拆除及宣導改善，經縣府各單位連日取締，成功消除上百件路障，縣長張麗善呼籲民眾在路口10公尺內務必維持暢通，以確保駕駛人行車視線安全。

據統計，雲林縣交通事故多集中在產業道路及無號誌路口，近3年的事故比超過60%，其中以十字路口的發生率過半居高，每年死傷均逾6000件，縣府盤點無號誌路口後，相繼施行來車預警系統、建構重要路口行人安全走廊，及AI影像偵測示警等科技措施，降低路口危險性。

張麗善說，最近穿梭大街小巷跑行程時發現路口障礙物也潛藏危機，為維持駕駛人行車時擁有良好視線，拆除違規招牌廣告、移動及張貼、懸掛等各式廣告刻不容緩。

經縣府各單位兵分多路至權責轄區檢視重要縣道、鄉鎮市區道路十字路口，已陸續執行路口10公尺內廣告物清除工作，減少視線遮蔽，3個月以來累計上百件，其中警方取締盆栽、雜物、廣告旗幟、廢棄腳踏車等路障達129件，勸導82件個案，改善率近半，成效顯現。

另為強化學生騎乘機車的交通安全，年滿18歲者可參加古坑鄉永慶駕訓班、四湖鄉東泰駕訓班，及東勢鄉新馬駕訓班等機車考照駕訓班，將可申領交通部公路局及縣府加碼補助的機車駕訓費共2600元，僅需自付400至600元。

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