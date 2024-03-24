台首大退場 南市府單位8月進駐

位在麻豆區的台灣首府大學不敵少子化退場，將由台南市政府接管，校方清算程序原訂今年完成，因故得延後到明年中，市府社會局、環保局等單位最快8月起就會進駐，到年底預計有近300人在此辦公，議員希望進度加快，機關單位進駐後才能活化校區，帶動周邊發展；現在過渡期仍有民眾擅自進入，警衛人力不足造成困擾，南市府目前正研議相關辦法，8月接手管理後會另行公告。

南市府財政稅務局表示，目前確定下半年移入的包括社會局社會福利服務中心、身心障礙者服務中心、愛心實物銀行服務中心、社區心理衛生中心、樂齡學習中心及數位機會中心，以及環保局溪北辦公室，員額編制275人。

學生宿舍也被內政部警政署保二總隊相中，將作為訓練基地，年中將啟動規畫設計，預計兩個機動中隊約600人，在明年、後年分2梯次進駐，屆時固定上班人數約有千人左右，而體育局將原有運動設施整建後，將以全民運動中心模式開放民眾使用，也提供運動選手集訓場館。

市議員陳秋宏說，希望進度加速，機關單位進駐後才能活化校區，帶動周邊發展；市議員尤榮智表示，現在清算期往後延，未能在今年完成移交，在相關單位陸續進駐後，管理權責雙方應協調清楚，以免造成困擾。

南市府指出，台首大轉型「大曾文願景園區」不僅充實市產，並創造「國內退校場域再利用」的新典範，以盡早進駐為首要目標，避免校區空窗期太長使設施破損荒廢。

台首大校外僅存的一家早餐店「哆哆御膳」已經有20年歷史，見證學校全盛時期超過9000人，周邊餐車林立，學生大排長龍，現在他靠著上班族、附近居民苦撐沒有學生的日子，偶爾有畢業校友「找回憶」，期待轉型後恢復商機。

台首大代理校長謝弘哲說，1月時已和市府簽訂代管合約，目前請警衛輪班在門口管制人車，經費支應到7月底；南市府表示，未來管理辦法及相關開放規定研擬中，呼籲過渡期非公務需求，一般民眾不要進入校園。