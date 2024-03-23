在老茶園開闢咖啡新天地 「這句話」成婆媳關係潤滑劑

柏香茗茶是阿里山43年老茶廠，由第一代陳俊恆、林素媚胼手胝足開闢，5公頃茶園不只打出口碑還有穩定客源；第二代陳建勳返鄉繼承家業，2017年與妻子林怡玲嘗試開創咖啡莊園，起初因缺乏製作咖啡技術，再加上與長輩觀念不同而受衝擊，但兩夫妻最終以「老師說」成功說服長輩，結合傳統日曬技術及科學化管理，圓融世代差異。

43歲陳建勲20年前退伍返鄉傳承家業，從田間管理開始學習種茶，2017年原要再將0.3公頃土地開闢為茶園，但評估這片土地擁有良好半日照環境，早上有充足陽光，下午又有雲霧繚繞的折射光，是種植咖啡最佳環境，便攜手妻子林怡玲開創咖啡莊園，起初無製作咖啡技術及經驗，還特地找老師學習。

在開創咖啡莊園路上，家中長輩分享傳統製茶及曬製菜乾經驗，協助咖啡豆日曬，陳建勳與林怡玲在傳統技法及科學管理上遇兩難。兩人笑說，有時咖啡豆日曬後會有香蕉過熟的味道，長輩認為那個味道可能是失敗的，但他們就會分享上課經驗，「老師說」這個味道的咖啡豆是最佳品質。

40歲林怡玲是幼教科系畢業，她將耐心用於培養高品質咖啡，細心品嘗不同咖啡風韻，烘出別具特色咖啡豆。她說，長輩的經驗及技術相當寶貴，最終以傳統日曬經驗看咖啡狀態，並蒐集溫度、天數等科學數據，盡量將資料數據化，2021年曾獲阿里山莊園咖啡菁英交流賽日曬組特等獎，希望未來再次獲獎。

陳建勲說，柏香咖啡莊園以茶起家，養育三代人，早期父母種植金針、竹筍為生，又學習製茶開闢茶園，他感受長輩對這份土地的情感，希望將家鄉人文與產物將大家分享，除了經營柏香咖啡莊園，也打造全新鶴巢民宿，吸引許多國際觀光客上山，曾獲咖啡大國哥倫比亞遊客肯定咖啡品質，盼讓更多遊客體驗山城中的咖啡沙龍。