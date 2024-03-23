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清明祭祖人潮恐擠爆 台南市公立納骨塔法會多集中這1天

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府鼓勵民眾「以功代金」，捐款給社福團體。記者吳淑玲／攝影
台南市政府鼓勵民眾「以功代金」，捐款給社福團體。記者吳淑玲／攝影

今年清明掃墓節從4月4日至7日連續休假日，預估將迎來大量祭祖人潮，台南市民政局表示，為確保民眾祭祀活動的安全有序進行，積極整合警察、消防、交通、環保、區公所、殯葬管理所等各機關單位，全力投入清明掃墓便民服務工作，因公立納骨塔法會多在4日舉辦，也呼籲民眾能夠避開人潮。

台南市公立納骨塔位在26個行政區，往年清明掃墓以安定、永康等大型納骨塔因祭拜祖先人潮多，易造成交通壅塞，市府提醒市民前往公墓掃墓祭拜時，能夠配合在地交通管制疏導措施，為防範公墓火災，也已加強轄區內公墓除草及環境整理工作。

市府表示，各納骨塔(堂)全面推動「紙錢集中燒」及「以功代金」等環保政策，環保局清明期間與社福團體推「以功代金」公益活動，鼓勵民眾將購買紙錢的費用轉做公益並累積功德，也推行「納骨塔紙錢集中燒」，希望市民慎終追遠也響應環保。

台南市政府也有「平民安葬專戶」，接受各界善心人士捐款，讓居住於台南市的低收入戶、中低收入戶、經濟弱勢及孤苦無依者透過區公所申請補助協助處理喪葬事宜，12年來已幫助9420位市民，補助金額達1億1872萬3000元；4月4日清明法會期間在各公立納骨塔也鼓勵民眾透過掃碼方式捐款。

民政局提醒牢記「四不二記得」口訣不亂燒雜草、不亂丟煙蒂、不飛揚紙錢、不燃放爆竹、記得撲滅餘燼、記得收拾垃圾。

民眾陸續提前到納骨塔祭拜祖先。記者吳淑玲／攝影
民眾陸續提前到納骨塔祭拜祖先。記者吳淑玲／攝影

公墓 台南 納骨塔

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