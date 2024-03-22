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締盟31年比利時魯汶市長首度訪台南 最愛蘭花盼能合作

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
比利時台北辦事處長馬徹陪同魯汶市訪團拜會台南市長黃偉哲。圖／台南市政府提供
比利時台北辦事處長馬徹陪同魯汶市訪團拜會台南市長黃偉哲。圖／台南市政府提供

台南位於比利時的姊妹市魯汶（Leuven）市市長黎默德（Mohamed Ridouani）於今天率領市政團隊，在比利時台北辦事處長馬徹（Matthieu Branders）的陪同下，一行8人拜會台南市政府。這不僅是黎默德市長2019年就任以來首次造訪台南，更是兩市自1993年在魯汶締盟的31年間，首位親自到訪台南的魯汶市長，時值台南400，這次來訪別具意義。

黃偉哲表示，今年是兩市締盟滿31年，也是台南400重要的一年，非常開心能夠在此刻迎接由市長黎默德率領的訪團，去年兩市歡慶締盟30周年時，比利時眾議員兼魯汶市議員范荷芙（Els Van Hoof）以及副市長范歐朋 （Thomas Van Oppens）就曾到訪台南，他請訪賓代為向兩位老朋友問好。

黎默德市長表示，非常感謝去年黃市長來信邀請他參加台南400，讓他的訪台之旅得以成行。他表示魯汶市跟台南一樣，皆是兼具傳統與創新的城市，並透過創新讓世界變得更好，他期待未來兩市能夠在生態永續等議題合作，將交流成果嘉惠下一代。

黎默德也分享了他今弓上午參觀南科後對其產值及影響力的印象深刻，並表示今日一走進市府就看到門口布置著美麗的蘭花，而蘭花是他最喜歡的花、也是比利時最受歡迎的花之一，期待未來兩市在農產上能有合作的機會。

馬徹表示，談起比利時只要記得三個關鍵字──啤酒、巧克力及魯汶市。他進一步解釋，雖然這句話是他的玩笑話，但是魯汶市的多元創新精神乃是比利時所嚮往的典範。他並表示很開心能夠看見兩市友誼日漸深化。

黃偉哲說，台南是文化宗教之都也是科技新城，但新舊之間並無扞格，台南既保留許多珍貴的文化傳統，也設有產值創新高的南部科學園區。黃市長期盼除了兩市既有的教育交流外，也期待未來兩市在文化、環境等領域繼續合作，尤其兩市都有「2050淨零排放」的共同目標，雙方能分享交流彼此的經驗。

台南與比利時魯汶市於1993年締結為姊妹市。該市為大學城，為荷語天主教魯汶大學(KU Leuven)核心校區所在。荷語天主教魯汶大學是現存最古老的天主教大學，與國立成功大學簽署永久的廣泛性合作協定，黎默德市長即為該校校友。黎默德市長訪台拜訪台南及參加智慧城市展，在台南行程除拜會南市府外，也參訪南部科學園區並前往安平古堡等景點參觀。

比利時魯汶市長黎默德表示他最喜歡蘭花。圖／台南市政府提供
比利時魯汶市長黎默德表示他最喜歡蘭花。圖／台南市政府提供
比利時魯汶市訪團與台南市締盟城市牆合影。圖／台南市政府提供
比利時魯汶市訪團與台南市締盟城市牆合影。圖／台南市政府提供
比利時魯汶市訪團前往台南市古蹟安平古堡參觀。圖／台南市政府提供
比利時魯汶市訪團前往台南市古蹟安平古堡參觀。圖／台南市政府提供

台南 成功大學 比利時 黃偉哲

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