快訊

來頭不小！白沙屯媽罕見「大咖老闆進香團」背景曝 身家財產破百億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一座城市僅造訪1次 「紅球在台南」10個地點全公開了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
紅球在台南放置地點大揭秘。圖／取自黃偉哲臉書
紅球在台南放置地點大揭秘。圖／取自黃偉哲臉書

全球巡展的「紅球計畫RedBall Project」環境藝術，3月29日將現身台南，主辦單位對景點相當保密，陸續揭祕中，官網曾經公布後又收回，市長黃偉哲今天在臉書全部揭祕，10處景點終於大公開了。

黃偉哲表示，以前你可能來不及參與，這次一定不能錯過！圖卡中皆有標示出紅球的放置位置，讓你輕鬆追著紅球跑。同時特別與Next Art Tainan 台南新藝獎合作，活動期間只要在「任1個紅球展出點」+「2個新藝獎展出點」掃描QR code集點，就有特製版的紅球胸章讓你帶回家。

紅球在台南出現10個地點分別是3月29日風神廟接官亭、3月30日永樂市場、3月31日台南公園、4月1日成功大學未來館、4月2日安平古堡、4月3日台南市美術館2館、4月4日河樂廣場、4月5日新化街役場、4月6日竹溪-月見橋、4月7日大南門城。紅球現身出沒時間上午11點至晚上6點。

「紅球計畫RedBall Project」環境裝置藝術行動，由藝術家Kurt Perschke發起，由於紅球在每座城市只會展出1次，「紅球在台南」將是空前絕後，展期為3月29日至4月7日跨清明連假，要追大紅球不要錯過機會了。紅球直徑4.5公尺，重達122公斤的紅球，已經遊歷過全球40多個城市。

3/29 風神廟接官亭

3/30 永樂市場

3/31 台南公園念慈亭

4/01 成功大學未來館

4/02 安平古堡

4/03 台南美術館二館

4/04 河樂廣場

4/05 新化街役場

4/06 竹溪公園月見橋

4/07 大南門城

紅球在台南放置地點大揭秘。圖／取自黃偉哲臉書
紅球在台南放置地點大揭秘。圖／取自黃偉哲臉書
紅球在台南放置地點大揭秘。圖／取自黃偉哲臉書
紅球在台南放置地點大揭秘。圖／取自黃偉哲臉書
紅球在台南放置地點大揭秘。圖／取自黃偉哲臉書
紅球在台南放置地點大揭秘。圖／取自黃偉哲臉書
紅球在台南放置地點大揭秘。圖／取自黃偉哲臉書
紅球在台南放置地點大揭秘。圖／取自黃偉哲臉書
紅球在台南放置地點大揭秘。圖／取自黃偉哲臉書
紅球在台南放置地點大揭秘。圖／取自黃偉哲臉書
紅球在台南放置地點大揭秘。圖／取自黃偉哲臉書
紅球在台南放置地點大揭秘。圖／取自黃偉哲臉書
紅球在台南放置地點大揭秘。圖／取自黃偉哲臉書
紅球在台南放置地點大揭秘。圖／取自黃偉哲臉書
紅球在台南放置地點大揭秘。圖／取自黃偉哲臉書
紅球在台南放置地點大揭秘。圖／取自黃偉哲臉書
紅球在台南放置地點大揭秘。圖／取自黃偉哲臉書
紅球在台南放置地點大揭秘。圖／取自黃偉哲臉書

台南美術館 成功大學 景點 裝置藝術 黃偉哲

延伸閱讀

比利時魯汶市長黎默德拜會黃偉哲 深化彼此友誼

獅子會鐵騎環台送暖助清寒學子 黃偉哲頒感謝狀

台灣燈會高鐵燈區光環境工程 奪法國設計獎金獎

千呼萬喚！台南安平漁港跨港大橋下月開工 拚2027年完工

相關新聞

一座城市僅造訪1次 「紅球在台南」10個地點全公開了

全球巡展的「紅球計畫RedBall Project」環境藝術，3月29日將現身台南，主辦單位對景點相當保密，陸續揭祕中，...

未卜先知？台積電到嘉義設廠 鄰近高中搶開半導體課

台積電18日宣布在嘉義設廠，永慶高中、竹崎高中等4所公立高中已先一步開設半導體課程或實驗班，嘉義科園區實驗中學也要開發半...

拿下競技疊杯全國冠軍 總統教育獎得主陳懷恩：不要小看自己

財團法人羅慧夫顱顏基金會雲嘉工作站上午舉行喬遷落成開幕服務成果會，2022總統教育獎得主、14歲腭裂患者陳懷恩，剛獲得今...

台南永康鹽洲長期淹水明抽水施工 車輛改走便橋

台南永康鹽洲地區長期積淹水，市政府水利局新建「永康區鹽洲抽水站」，要將低漥地區積水抽排進鹽水溪，明天下午施作鹽水溪左岸...

納骨塔外設茶水攤也要爭好位！永康民代：抽籤運很重要

民意代表服務不分時地、「墓仔埔嘛是好所在」！台南市永康區公所納骨塔每年清明時節常湧入超過10萬祭祖人潮，成為民意代表爭取...

觀摩台中軌道建設 黃敏惠請中央兌現承諾加速嘉義聯外輕軌

嘉義市啟動「嘉義大捷運系統藍線」路網評估，為展望鐵路高架後的城市新風貌，市長黃敏惠率市府團隊2天參訪台中捷運、綠空鐵道軸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。