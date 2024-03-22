一座城市僅造訪1次 「紅球在台南」10個地點全公開了

全球巡展的「紅球計畫RedBall Project」環境藝術，3月29日將現身台南，主辦單位對景點相當保密，陸續揭祕中，官網曾經公布後又收回，市長黃偉哲今天在臉書全部揭祕，10處景點終於大公開了。

黃偉哲表示，以前你可能來不及參與，這次一定不能錯過！圖卡中皆有標示出紅球的放置位置，讓你輕鬆追著紅球跑。同時特別與Next Art Tainan 台南新藝獎合作，活動期間只要在「任1個紅球展出點」+「2個新藝獎展出點」掃描QR code集點，就有特製版的紅球胸章讓你帶回家。

紅球在台南出現10個地點分別是3月29日風神廟接官亭、3月30日永樂市場、3月31日台南公園、4月1日成功大學未來館、4月2日安平古堡、4月3日台南市美術館2館、4月4日河樂廣場、4月5日新化街役場、4月6日竹溪-月見橋、4月7日大南門城。紅球現身出沒時間上午11點至晚上6點。

「紅球計畫RedBall Project」環境裝置藝術行動，由藝術家Kurt Perschke發起，由於紅球在每座城市只會展出1次，「紅球在台南」將是空前絕後，展期為3月29日至4月7日跨清明連假，要追大紅球不要錯過機會了。紅球直徑4.5公尺，重達122公斤的紅球，已經遊歷過全球40多個城市。

3/29 風神廟接官亭 3/30 永樂市場 3/31 台南公園念慈亭 4/01 成功大學未來館 4/02 安平古堡 4/03 台南美術館二館 4/04 河樂廣場 4/05 新化街役場 4/06 竹溪公園月見橋 4/07 大南門城