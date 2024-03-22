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比利時魯汶市長黎默德拜會黃偉哲 深化彼此友誼

中央社／ 台南22日電

比利時魯汶市長黎默德今天拜會台南市長黃偉哲，深化彼此友誼。這是黎默德2019年就任後首次造訪台南，也是兩市1993年在魯汶締盟姊妹市31年間，首位到訪台南的魯汶市長。

台南市政府新聞稿指出，魯汶（Leuven）市長黎默德（Mohamed Ridouani）今天率領市政團隊，在比利時台北辦事處長馬徹（Matthieu Branders）陪同下，一行8人拜會黃偉哲。

黃偉哲表示，台南市和魯汶市今年締盟31年，也是「台南400」重要一年。去年兩市歡慶締盟30週年時，比利時眾議員兼魯汶市議員范荷芙（Els VanHoof）及副市長范歐朋（Thomas Van Oppens）曾到訪台南。

黃偉哲說，台南是文化宗教之都也是科技新城，既保留珍貴文化傳統，也設有產值創新高的南部科學園區。期盼除了既有教育交流外，期待未來兩市在文化、環境等領域繼續合作，尤其雙方都有「2050淨零排放」共同目標，彼此分享交流經驗。

黎默德表示，魯汶市和台南市都是兼具傳統與創新的城市，期待未來兩市在生態永續、農業等議題合作，嘉惠下一代。黎默德也分享今天參觀南科後對其產值及影響力印象深刻，並提及一走進市府就看到門口布置著美麗蘭花，而蘭花是他最喜歡的花、也是比利時最受歡迎花卉之一，期待未來兩市在農產上能有合作機會。

馬徹則說，提起比利時只要記得3個關鍵字－啤酒、巧克力及魯汶市。這句話雖是他的玩笑話，但魯汶市多元創新精神是比利時嚮往典範，也很高興看見魯汶市和台南市友誼日漸深化。

魯汶市是大學城，為荷語天主教魯汶大學（KULeuven）核心校區所在。魯汶大學是現存最古老天主教大學，也和國立成功大學簽署永久廣泛性合作協定。黎默德此行也出席智慧城市展，台南行程也參訪南部科學園區並前往安平古堡等景點參觀。

比利時 黃偉哲

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