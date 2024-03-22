納骨塔外設茶水攤也要爭好位！永康民代：抽籤運很重要

民意代表服務不分時地、「墓仔埔嘛是好所在」！台南市永康區公所納骨塔每年清明時節常湧入超過10萬祭祖人潮，成為民意代表爭取選民支持的兵家必爭之地。因各家爭佔攤位曾起衝突，區公所今天舉辦「民代抽籤納骨塔茶水攤位」活動、公告民眾提供服務的時間，不讓各方有話說。至於各民代的禮品、宣傳花樣公所表示不便過問。

台南永康忠孝路旁的第一公墓可以容納至少7萬多個塔位，目前已經放置4萬多個。因為每年清明掃墓的人都非常多，當地7個市議員還有立委當然都不會放棄拉近選民感情的機會，紛紛派員來送實用的文宣品還有冰涼茶水。

因3年前發生部分民代認為「先到先贏」、搶先占了比較多民眾聚集經過的「好位子」，引發紛爭，讓區公所10分為難。今年決定移動攤位的位置到金爐旁空地，因為這裡原本就是放置祭品位置，人潮聚集也方便各個名義代表發放物品。

永康公所邀請區內立法委員和議員代表今天參與抽籤、決定設置納骨塔的清明茶水服務站攤位順序。預計4月4到7日上午8點到下午4點。

永康區公所今天還展示將在清明期間民意代表提供給民眾的礦泉水、紙巾、扇子以及養樂多冰棒等多樣化的便利用品。依照過去的經驗部分名義代表還會出席遭贈送一般人意想不到的小禮物。

永康區長李皇興表示，非常感謝區內各級的民意代表積極熱心服務清明祭祖民眾，也感受到永康區民意代表不落人後的服務熱情，透過實際行動表達對社區的關懷和支持。

永康區公所提醒民眾清明掃墓要注意「4不2記得」：不要亂燒雜草、亂丟菸蒂、讓紙錢飛揚、燃放爆竹，要記得滅餘燼、收垃圾，發現火災立即撥打119報案。