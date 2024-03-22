跳脫傳統博物館功能 南市博物館攜手台南大學育才

為提供學生近距離接觸文物的機會，並應用於第一線文化資產保存，台南市立博物館跳脫傳統博物館典藏、研究、展示、教育等功能，今與台南大學簽署合作交流意向書，未來將提供師生使用館內展演空間，同時培育博物館專業人才，為台南文化、教育激盪不一樣的火花。

台南市立博物館館長王世宏指出，國立台南大學是南市博的好鄰居，擁有逾百年校史，更深耕台南在地藝術、教育與文化等面向，相信透過此次交流、合作，讓不同專業領域師生，一同加入參與博物館事務的行列，同時擴增博物館場域多元性及近用性。

台南大學校長陳惠萍則說，與南市博展開密切合作是全新嘗試，期待未來雙方能各司其職，在彼此的專業場域和資源整合上相互支持，校方也將提供博物館辦理藝術展演、教育推廣活動諮詢與協助、培力博物館典藏、研究等工作人才等，協助提升博物館專業功能。

文化局表示，去年底重新開館的台南市立博物館，作為台南人共同的博物館，是大眾認識台南歷史文化的窗口，期望此次簽署合作交流意向書，為不同社群開創交流公共議題、多元協作與參與對話的機會，同時深化和延續台南古都文化、教育盡一份心力。