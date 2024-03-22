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東山咖啡公路道路改善完成 景觀營造4月竣工出遊新風貌

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
南市府投入2.44億改善東山175線及周邊道路，目前已完成，景觀營造部分4月竣工。照／南市府工務局提供
南市府投入2.44億改善東山175線及周邊道路，目前已完成，景觀營造部分4月竣工。照／南市府工務局提供

台南市東山區出產咖啡、龍眼、椪柑等農作物，因此市道175線有「咖啡公路」稱號，南市府投入2.44億元改善周遭道路品質，總長度約34.7公里，去年8月動工，目前道路部分都已完成，林安步道、東山隙地、東原聚落景觀及友善設施將於4月完工，可大幅提升旅遊品質及行車安全。

南市府爭取中央經費補助，向交通部公路局提報南99線、南104線、南104-2、南105線及175線等5條路線，進行「東山黑曜金咖啡公路周邊觀光路線道路品質提升工程」，全長34.7公里分為市道及區道兩標案執行，市道標已在今年2月完成，區道標預計今年4月竣工。

工務局第二工務大隊大隊長徐敏哲說，市道175線改善長度17.5公里，包括道路鋪面更新及基底軟弱處改進，另外還有危險路口、排水、護欄設施、交通指示牌面及平台改建活化等，提升道路品質並提供民眾休憩平台，讓遊客能從多面向欣賞東山美景，上個月已完工，遊客及民眾可多加利用。

區道改善長度達17.2公里，目前道路及道路附屬工程更新也近完工，而南99線林安森林步道入口、南104線青山隙地、南104線東原聚落等三處強化景觀及相關人本友善設施尚在施作，林安森林步道部分與東山區公所分工辦理整修工程，步道主打親子共遊、好走不費力，4月也將完工啟用。

工務局指出，東原聚落早期因製糖業發達曾盛極一時，隨糖廠走入歷史後，仍有保留當年風華歲月的建築與痕跡，工程針對人行環境景觀改善，串接東原社區休憩節點，活絡古味濃厚的舊街道，遊客可規劃小旅行，回味糖廠年代。

南市府投入2.44億改善東山175線及周邊道路，目前已完成，景觀營造部分4月竣工。照／南市府工務局提供
南市府投入2.44億改善東山175線及周邊道路，目前已完成，景觀營造部分4月竣工。照／南市府工務局提供
南市府投入2.44億改善東山175線及周邊道路，目前已完成，景觀營造部分4月竣工。照／南市府工務局提供
南市府投入2.44億改善東山175線及周邊道路，目前已完成，景觀營造部分4月竣工。照／南市府工務局提供

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