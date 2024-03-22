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教部列明年計畫 嘉市總圖啟動作業

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉市圖書館總館園區興建預算19億餘元沒著落，教育部長長潘文忠日前答覆王美惠質詢說，列入明年第一期公共建設計畫，讓總圖園區預算露出曙光。記者魯永明／翻攝
嘉市圖書館總館園區興建預算19億餘元沒著落，教育部長長潘文忠日前答覆王美惠質詢說，列入明年第一期公共建設計畫，讓總圖園區預算露出曙光。記者魯永明／翻攝

嘉義市圖書館總館園區興建預算19億餘元沒著落，市長黃敏惠及立委王美惠多次向中央爭取，教育部長潘文忠日前答詢說，列入明年第一期公共建設計畫，讓總圖園區預算露出曙光，市府說，提前作業編列近6千萬元預算執行，文化局最近完成總圖書館工程專案管理及規畫設計技術服務案招標。

圖書館總館園區是重大市政建設也是總統立委大選熱議題，立委王美惠連任後首次針對圖書總館興建，質詢行政院長陳建仁及教育部長潘文忠，王美惠說，從上屆立委就爭取圖書總館，要求教育部加快作業補助興建。

由於教育部建立縣市圖書館中心計畫經費用完，潘文忠說，1月15日再向行政院提報申請新一期公共建設計畫，正由國家發展委員會審議，執行期程2025年1月1日至2028年12月31日共4年。

文化局說，執行圖書館總館園區興建計畫編列近6千萬元執行，2022年完成先期規畫成果報告，最近完成工程專案管理及規畫設計技術服務案招標，委託至鋒工程顧問公司執行建築競圖作業及工程技術服務等事項，同時修正都市計畫變更書圖，送內政部都委會核定機關用地變更社教用地。

文化局也表示，過去多次送興建計畫未獲補助，等政院通過教育部提送新一期公共建設計畫，立即再送計畫，希望獲中央經費支持推動，符合市民需求與期待。

圖書館 教育部

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