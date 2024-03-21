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嘉義市實物銀行再耕園實體店面開幕啟用 公私齊力助弱勢

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府委託財團法人台灣省王李社會福利慈善事業基金會，辦理嘉義市實物銀行，下午在再耕園開幕啟用。圖／嘉市府提供
嘉義市政府委託財團法人台灣省王李社會福利慈善事業基金會，辦理嘉義市實物銀行，下午在再耕園開幕啟用。圖／嘉市府提供

嘉義市政府委託財團法人台灣省王李社會福利慈善事業基金會，辦理嘉義市實物銀行，下午在再耕園開幕啟用，副市長林瑞彥見證，王李社福基金會創辦人王玉標捐贈百萬元推展實物銀行服務，另透過林瑞彥、議長陳姿妏等率先認購實物餐券，盼善心人士共襄盛舉，讓愛生生不息。

林瑞彥說，嘉市實物銀行102年開辦，截至去年12月受益共6985戶、2萬2882人，服務戶數人數逐年增加，顯見弱勢民眾需求，1月起委託王李社福基金會辦理實物銀行，在再耕園成立實體店面，配置專業人力充裕實物銀行空間，每月開放26天領取時間，提升實物銀行品質量能。

社會處長李思賢表示，實物銀行除發給短期物資，也對罹重病、6歲以下幼兒、無領補助或津貼，或無工作能力無經濟來源，每戶每月加發提貨券，實物銀行新增冷藏冷凍冰箱提供生鮮即時或冷凍食品等多元食材、發放新生兒幸福包、結合再耕園二手物商店，提供現金抵用券發給實物餐券等創新服務，貼近弱勢家戶需求。

王李社福基金會董事長張國偉說，有物資需求市民經社工、區公所、里長及里幹事轉介，或自行至實物銀行申請，社工評估符合資格，每戶每月發1000點可選擇物資，服務期限6個月，視家戶經濟狀況加發提貨券或實物餐券，實體餐券合約店家：劉里長雞肉飯、世洲排骨便當、三哥肉鬆、嘉市腦麻協會麻吉烘焙坊、若竹兒愛心商店等，希望更多善心店家加入。

實物銀行再耕園店面位在西區玉康路160號101室；服務時間周一至周五上午8點到中午12點、下午1點半到6點；周六上午8點到中午12點，服務專線：（05）2860799。另設東區據點：東區大雅路2段234巷20號，服務時間每月第二周、第四周周二（國定假日順延1天）上午8點到中午12點、下午1點半到5點半、服務專線（05）2770779。

嘉義市政府委託財團法人台灣省王李社會福利慈善事業基金會，辦理嘉義市實物銀行，下午在再耕園開幕啟用。圖／嘉市府提供
嘉義市政府委託財團法人台灣省王李社會福利慈善事業基金會，辦理嘉義市實物銀行，下午在再耕園開幕啟用。圖／嘉市府提供
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嘉義市政府委託財團法人台灣省王李社會福利慈善事業基金會，辦理嘉義市實物銀行，下午在再耕園開幕啟用。圖／嘉市府提供
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嘉義 實物銀行 社工

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