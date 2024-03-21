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嘉義縣中埔社區公共托育家園 3月23日起開始招生15人

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣中埔社區公共托育家園3月23日起開始招生，名額限量15人，若額滿將在4月2日抽籤。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣中埔社區公共托育家園3月23日起開始招生，名額限量15人，若額滿將在4月2日抽籤。圖／嘉義縣政府提供

嘉義中埔公共托育家園經空間整修後，將在3月23日早上10點將辦理招生說明會，收托滿2足月至未滿2足歲的嬰幼兒報名，名額限量15人，報名期間3月23日至4月1日止。若額滿將在4月2日公開抽籤，並公告錄取及備取名單。

教育處指出，中埔公共托育家園在中埔國小內，校內有公托家園、幼兒園及國小，實現0至12歲孩童上學一條龍服務，讓孩童無須重新適應新學校環境，減輕家長照顧負擔，今年分為兩梯次收托營運，第一梯4月8日及第二梯4月22日，方便家長選擇何時送托。

教育處表示，嘉義縣目前已有大林、朴子、水上、民雄、太保、義竹等地外提供公托服務，3月16日也在鹿滿國小校內的竹崎社區公共托育家園辦理招生說明會，可洽委託單位社團法人台灣幸福嬰幼兒全方位發展協會05-2616226詢問。

教育處也指出，目前嘉義縣已設立2間如親托嬰中心及5間托育家園，後續古民國小校內的新港公共托育家園即將開辦，未來將在不同鄉鎮評估民眾需求、持續布建社區公共托育家園或如親公共托嬰中心。

縣長翁章梁表示，公共托育開辦目的是為減輕家長照顧與經濟壓力，延伸專業的托育觀念，成為家長托育的好幫手，就托育費用來說，一般家庭每名嬰幼兒每月收費1萬2000元，今年起補助由5500元提高為7000元，家長僅需負擔5000元，提供優質且更為平價的托育服務。

嘉義縣中埔社區公共托育家園3月23日起開始招生，名額限量15人，若額滿將在4月2日抽籤。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣中埔社區公共托育家園3月23日起開始招生，名額限量15人，若額滿將在4月2日抽籤。圖／嘉義縣政府提供
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嘉義縣中埔社區公共托育家園3月23日起開始招生，名額限量15人，若額滿將在4月2日抽籤。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣中埔社區公共托育家園3月23日起開始招生，名額限量15人，若額滿將在4月2日抽籤。圖／嘉義縣政府提供
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嘉義縣中埔社區公共托育家園3月23日起開始招生，名額限量15人，若額滿將在4月2日抽籤。圖／嘉義縣政府提供
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中埔 嘉義 托育

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