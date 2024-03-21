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交通部通過台南捷運第1期藍線綜規 預定115年動工

中央社／ 記者張榮祥台南21日電

台南市政府全力推動台南捷運交通部今天審查通過第1期藍線綜合規劃，市府將再爭取行政院核定，以民國115年動工、120年通車營運為目標。

台南市政府交通局發布新聞稿指出，交通部今天召開委員會審查台南捷運第1期藍線綜合規劃，討論系統型式、建設經費分攤、軌道配置、緊急疏散措施、轉乘規劃等，委員會通過後，市府再依委員會意見及經費分攤合理性及修正後提報交通部，即可轉呈行政院審查。

第1期藍線是台南捷運首條捷運建設，市長黃偉哲表示，第1期藍線是台南進度最快、最重要捷運計畫，銜接台鐵、捷運藍線延伸線、紅線與綠線，串聯府城生活圈、沙崙智慧綠能科學城及台南科學園區，形塑智慧運輸科技廊道，將促使台南成為科技新都。

第1期藍線行經台南市永康區、東區及仁德區等人口密集核心區，連結沿線醫療、學校、娛樂、休閒、文藝及重大交通轉乘節點，全線長度8.39公里，共設置10座高架車站及1座維修機廠，採高架跨座式單軌系統，提供舒適、便捷及安全交通運輸服務。

交通局表示，第1期藍線綜合規劃經交通部委員會審查通過，環評作業也於2月23日通過環境部專案小組審查，都市計畫變更案將進入台南市都市計畫委員會專案小組審查程序，且同步啟動基本設計作業，待行政院核定後無縫接軌，朝115年動工目標邁進。

此外，台南捷運優先路網除第1期藍線，交通部近期也將召開藍線延伸線可行性研究審查會議，交通局正辦理綜合規劃以縮短兩計畫建設期程；深綠線、紅線與綠線可行性研究趕辦中，將盡速完成提送中央審議，加速推動台南捷運建設。

交通部 台南 捷運

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