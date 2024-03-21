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「華麗計程車行」主題展周末在「嘉」 車隊遊行與粉絲相見
LINE TV、華視首度攜手合作，改編嘉義市作家陳俊文散文的全新劇集「華麗計程車行」熱映，戲劇主題展周末在「嘉義之心城市願景館」開展，飾演劇中「華麗一家」4位主要演員：曹佑寧、黃冠智、郭子乾、伊正，將來嘉與劇迷見面。
當天市府、LINE TV與華視共同辦理系列活動，包括下午2點主題展覽開展活動、3點華麗車隊大遊行，4點遠東百貨粉絲見面會，活動精彩，歡迎影迷來嘉一睹主演風采。
市府觀光新聞處長張婉芬說，為帶給劇迷戲劇氛圍體驗，市府與LINETV、華視攜手在嘉義之心城市願景館辦主題展覽，還原戲劇經典場景，引領劇迷暢遊劇中熱門場景，歡迎劇迷來嘉市，先到火車站旁城市願景館，走進車行，感受劇中運將在嘉生活溫度，開啟來嘉華麗旅程。
周末下午3點遊行由嘉義之心城市願景館出發，沿中山路駛往劇中經典場景中央噴水圓環，接續駛回中山路，並行經民生北路、民族路、新民路及垂楊路，最終抵達遠東百貨嘉義店，歡迎劇迷與演員揮手問候及互動，也呼籲為維護自身安全及避免影響交通秩序，請劇迷互動時注意交通安全。
市府同步在「嘉市好旅行」臉書粉絲頁辦理抽獎，明天起至臉書粉絲專頁活動文章留言，最喜歡的「華麗計程車行」場景，標註好友，就有機會獲得「華麗計程車行」同名的原著散文、T恤及活動大禮包，詳細活動請上「嘉市好旅行」臉書粉絲頁查詢；「嘉市好旅行」官方IG全新登場，即日起至29日推出加好友，抽獎限量好康活動，歡迎追蹤。
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