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以「美食」貫穿古今？ 台南推10條校外文化體驗一日遊
以「美食」貫穿古今！南市文化局配合文化部校外文化體驗，策畫台南10條不同主題特色的「校外文化體驗一日行程」，去年9月至今年5月共媒合100所學校、逾5000名師生走出校園，體驗台南豐富多元的文化場館資源，其中，考古路線的導覽人員將層疊的地質比喻為千層派，讓刻板的史前考古增添不少趣味，學生也直呼意想不到，相當有趣。
文化局表示，10條文化體驗行程中，有2條路線以考古為主題，分別帶領學生走訪南科考古館、左鎮化石園區及隆田文資教育園區等，乍看雖與美食無關，不過導覽人員將層層疊疊的地質比喻為千層派，一層一層揭開土地的故事，讓學生了解史前的人怎麼吃、吃什麼，將美食緊扣考古。
文化局提到，南科考古館保存及展示南科遺址出土的文物，埋存的史前文化從距今約5000年到300多年前，是目前台灣遺址密度分布最高、文化層序最完整且挖掘面積最大的地區；左鎮化石園區更是一座化石寶庫；隆田文資教育園區則結合特展「一探究竟：史前美食吃什麼」，讓學生體驗史前人類如何準備日常生活每一餐。
參觀學生說，以前就知道南科很厲害，但沒想到這裡還有考古遺址，而自古以來，美食總能擄獲、療癒人心，原來史前人類也不例外，真的相當好玩也很有趣。
此外，因應兒童清明連假即將來臨，隆田Cha Cha園區在4月4日至7日連假期間，推出「文資逍遙yo」，結合考古史前體驗並邀請知名布袋戲劇團「阿忠布袋戲」、「蘋果劇團」登場演出，以寓教於樂的方式，帶領民眾認識台南豐富的文化資產。
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