怒了！南市立醫院前路口汽車搶快 行人過馬路險被撞

3月18日一段影片在網路上流傳，台南市市立醫院前崇德路上，一名行人走在行穿線時，外車道機車已停駛禮讓行人，但後方來車疾駛未禮讓險擦撞，行人驚嚇急停隨身物品散落滿地，險象環生；昨天有民代會同交通局前往會勘，一行人等著過馬路，但經過的汽機車幾乎不停等，都是搶快經過，民眾怒批「禮讓行人又變口號」。

台南市立醫院前方崇德路和崇德18街口，未設紅綠燈，交通局表示，是考量前後不到100公尺的路口，均有設紅綠燈，加上該路口位在醫院停車場入口，考量若設紅綠燈恐因停等紅燈造成回堵，但幾位議員都有反映，該路口汽機車搶快，行人穿越馬路有危險性，因此評估後將在2個月內設置紅綠燈，也會增設「綠底行穿線」。

該段影片看到路人過馬路已走到路中間，一輛銀色汽車未禮讓仍衝過去險擦撞到，路人嚇到急停，手上的飲料及物品掉滿地，撿起後小跑步過馬路，該汽車停在路中央約10秒鐘，但駕駛沒下車關心行人是否受傷，就直接往前開。民眾怒批，「駕駛根本無視行人穿越道的功用，硬闖差點撞到行人」。

曾培雅表示，接獲鄰近住戶居民、來往醫院民眾、病患意見，認為該處路口沒有紅綠燈，她實測走行穿線穿越馬路， 也會提心吊膽，要求交通局交通局在此路口將行穿線鋪色，以及考量用路安全增設紅綠燈，避免危險事件再發生。