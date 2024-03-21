嘉市圖書館總館園區 教育部列入明年第一期公共建設計畫

嘉義市圖書館總館園區興建預算19億餘元沒著落，經市長黃敏惠及立委王美惠多次向中央爭取，教育部長長潘文忠日前答覆王美惠質詢說，列入明年第一期公共建設計畫，讓總圖園區預算露出曙光，市府提前作業編列近6千萬元預算執行，文化局最近完成總圖書館工程專案管理及規劃設計技術服務案招標（PCM）。

圖書館總館園區是重大市政建設也是總統立委大選熱議題，立委王美惠連任後日前首次針對圖書總館興建，質詢行政院長陳建仁及教育部長潘文忠，王美惠說，她從上屆立委就爭取圖書總館，要求教育部加快作業補助興建。

由於教育部建立縣市圖書館中心實施計畫經費用完，潘文忠答覆，1月15日再向行政院提報申請新一期公共建設計畫，目前交國家發展委員會審議，規畫執行期程2025年1月1日至2028年12月31日止共4年。

文化局執行圖書館總館園區興建計畫獲議會支持編列近6千萬元執行，2022年完成興建先期規畫成果報告，最近完成總圖工程專案管理及規畫設計技術服務案（PCM）招標，委託至鋒工程顧問公司執行圖書總館建築競圖作業及工程技術服務等事項，同時修正都市計畫變更書圖，送內政部都委會核定機關用地變更為社教用地，過去多次送興建計畫未獲補助，等行政院通過教育部提送新一期公共建設計畫，立即再送興建計畫，希望獲中央經費支持推動，符合市民需求與期待。

文化局表示，2019年擇定「機六」用地（目前出租家樂福北門店），辦理圖書館總館園區先期規畫及用地變更計畫，規畫地上5層地下2層，樓地板2.4萬平方公尺總圖大樓，可容納47萬冊圖書及電子圖書、視聽資料。室內空間含圖書典藏、讀者服務、特色館藏、發展在地知識學、加強全齡及數位學習功能等，是全方位複合式圖書總館及多功能表演空間。