聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義輕軌13站評估 期中報告完成

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導

嘉義縣市為共同生活圈，台積電又宣布在嘉義科學園區設兩個先進封裝廠，市長黃敏惠希望中央早日兌現串連縣市的輕軌建設承諾，立委王美惠質詢也對行政院長陳建仁說輕軌是最立即需求。市府表示，可行性評估目前完成期中報告，規畫全線15公里、共13個站，6月做期末報告送交通部審查。

去年市府獲交通部補助2000多萬元辦理可行性評估，由工程專業公司得標執行「大眾捷運系統藍線可行性研究報告」，成大交通管理科學系教授鄭永祥建議，嘉市爭取高鐵聯外輕軌可比照日本軌道建設，以捷運發展導向思考，不只連接起點與終點，還要將沿線車站、周邊都市發展食住行等議題納入，要有前瞻性思維規畫。

市府交通處說，輕軌串連高鐵太保站、台鐵高架的嘉義火車站，路線沿著台18線、世賢路、自由路、博愛路，終點站在嘉義火車站北邊，大多是現在公車BRT行駛路線，總工程經費估算要等期末報告才會完成。

市長黃敏惠說，嘉科園區等陸續啟動，來往嘉市與周邊產業地區生活圈交通需求會愈來愈高，新竹科學園區交通議題殷鑑不遠，相關交通建設一定要走在前面。

王美惠前天質詢陳揆說，台積電落腳嘉義，交通配套一定要完善，陳答詢時承諾「縣市府如有需要，會協助相關規畫，一定會努力完善嘉義市交通配套措施」。

嘉義 火車站 輕軌

延伸閱讀

高鐵太保站連接嘉市火車站輕軌建設有譜 評估期中報告已完成

台積電封裝落腳嘉義 黃敏惠：兌現輕軌帶動大嘉義發展

我們與惡的距離2嘉義市拍攝 黃敏惠：共推城市行銷

嘉市歷史建築文化路郵局樹倒 王美惠質詢…調查情形曝

相關新聞

台南古蹟林百貨外牆剝落 現勘總體檢

92年歷史的台南市定古蹟林百貨，5樓外頂層雨遮板底部粉刷層表面洗石子，前晚磁磚突然剝落，砸落釀成忠義路二段1輛轎車受損，...

林百貨南台灣最早百貨公司 彈孔見證二戰烽火

林百貨為南台灣現存最早的百貨公司，設置電梯更是當年台南建築創舉，還一度成為軍事單位機構，1998年台南市政府公告「原林百...

嘉義輕軌13站評估 期中報告完成

嘉義縣市為共同生活圈，台積電又宣布在嘉義科學園區設兩個先進封裝廠，市長黃敏惠希望中央早日兌現串連縣市的輕軌建設承諾，立委...

新化果菜市場 電子化拍賣下月啟動

台南新化果菜市場目前為攤商自由買賣，南市農產運銷公司斥資1300萬元建置電子化拍賣系統，預計下月上旬啟用，以鳳梨打頭陣，...

「白宮」變校圖 新住民走讀水林

雲林水林鄉水燦林小學的圖書館，是美國軍方與醫學界約半世紀前為配合人工牛乳營養試驗計畫，在學校興建的工作站，因兩層樓白色建...

雲林斗六路邊停車收費新增9路段 繳費方式變多元了

雲林縣斗六市路邊停車收費4月1日起增加大學路三段、明德北路一段、莊敬路、民生南路及籽公園籃球場旁等路段，以杜絕路邊停車格...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。