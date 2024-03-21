嘉義輕軌13站評估 期中報告完成

嘉義縣市為共同生活圈，台積電又宣布在嘉義科學園區設兩個先進封裝廠，市長黃敏惠希望中央早日兌現串連縣市的輕軌建設承諾，立委王美惠質詢也對行政院長陳建仁說輕軌是最立即需求。市府表示，可行性評估目前完成期中報告，規畫全線15公里、共13個站，6月做期末報告送交通部審查。

去年市府獲交通部補助2000多萬元辦理可行性評估，由工程專業公司得標執行「大眾捷運系統藍線可行性研究報告」，成大交通管理科學系教授鄭永祥建議，嘉市爭取高鐵聯外輕軌可比照日本軌道建設，以捷運發展導向思考，不只連接起點與終點，還要將沿線車站、周邊都市發展食住行等議題納入，要有前瞻性思維規畫。

市府交通處說，輕軌串連高鐵太保站、台鐵高架的嘉義火車站，路線沿著台18線、世賢路、自由路、博愛路，終點站在嘉義火車站北邊，大多是現在公車BRT行駛路線，總工程經費估算要等期末報告才會完成。

市長黃敏惠說，嘉科園區等陸續啟動，來往嘉市與周邊產業地區生活圈交通需求會愈來愈高，新竹科學園區交通議題殷鑑不遠，相關交通建設一定要走在前面。

王美惠前天質詢陳揆說，台積電落腳嘉義，交通配套一定要完善，陳答詢時承諾「縣市府如有需要，會協助相關規畫，一定會努力完善嘉義市交通配套措施」。