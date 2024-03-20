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面臨被接管、專任教師2年無薪…同濟中學收到百萬捐款 校長忍不住哭了

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
同濟中學上午收到最大一筆百萬元捐款，寄款人姓名寫「教育的同路人」郵局劃撥單。 圖／同濟中學提供
同濟中學上午收到最大一筆百萬元捐款，寄款人姓名寫「教育的同路人」郵局劃撥單。 圖／同濟中學提供

少子化衝擊，嘉義縣私立同濟中學2022年度國中新生入學報到個位數，校方申請停招轉型社區高中，國教署列管專輔學校，2年期限在8月屆滿，面臨被接管，全校剩55名學生，本學期財務缺口200萬元沒著落，校長高作屏最近發表公開信向校友求援，經媒體報導校友及各地捐款湧入，學校今天接到最大一筆署名「教育的同路人」百萬捐款，募款提早達標，讓高作屏哽咽感動感恩。

「愛的迴響」高作屏說，上午她收到郵局寄來的劃撥單，懷著感恩心，她一筆一筆的記錄從四處寄來善心捐款。募款消息傳開後，收過最小捐款100元、500元，款項雖不多，心意卻極重極重！讓師生感動之餘，也受到很大鼓勵。今天收到一筆高達百萬元捐款，她拿起郵局劃撥單，手不住地發抖，眼淚不自覺地直往下。

寄款人姓名寫「教育的同路人」，劃撥單上有留電話。她打電話給捐款人，對方是教育界退休長者。捐款人說：「收到就好！我一直掛心學校到底收到了沒？別偷哭喔，謝謝你們幫我們為社會做好事！你們加油！」

「董事會已竭盡所能又無外援，我們已做退場走入歷史準備！」高作屏表示，董事都是教育人士還有老農，有退休校長董事賣2棟房子，募款達標這2天公布徵信，這筆款項用來支應本學期校務運作水電、校務、兼任教師人事費等開銷，不含專任教師薪水及每年向大林鎮公所承租160萬元租金，要維持校務正常運作，估計還需3、4千萬元，財務無法改善，專輔期限到，國教署依退場條令停辦退場，改組董事會指派公益董事。

學校專任教師已2年多沒領薪水，志願陪學生完成學業，家人金援支持專任老師留守教育學生。高作屏說「我們對家長的承諾，對孩子照顧天經地義，我們很認真堅守教育崗位，陪伴教育孩子到退場走入歷史，感謝教師家人支持。」

嘉義縣私立同濟中學2022年被國教署列管專輔學校，2年期限8月屆滿面臨被接管。圖／取自同濟中學臉書
嘉義縣私立同濟中學2022年被國教署列管專輔學校，2年期限8月屆滿面臨被接管。圖／取自同濟中學臉書

兼任教師 募款 捐款

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