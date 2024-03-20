影／吃香喝辣不用怕！南市府邀專家傳授自製天然辣椒醬

因應蘇丹紅帶來的食安疑慮，台南市教育局今在亞洲餐旅學校舉辦「吃香喝辣不用怕─天然調味品自製增能研習營」，邀請專業主廚彭聖傑，針對學校營養師、午餐人員及團膳業者，傳授自製辣椒醬等天然調味品密技，讓菜色更多樣、料理更美味。

彭聖傑在研習營解說天然調味品的使用與烹飪小撇步，並示範自製辣椒醬料，完整呈現天然食材的美味。他說，調味料是眾多美食中極其重要的靈魂食材，期許參與研習的學員能將所學帶回學校，豐富學校午餐菜色，讓學童可以吃得安心又健康。

市長黃偉哲說，為因應蘇丹紅事件帶來的食安疑慮，市府已提出3項方案，包含在源頭管理所有進口的調味劑原料，須嚴格審查並獲得第3方公正單位或政府單位的安全認證；對於通路商與末端餐飲業者及大賣場，須要求自主的食安管理，衛生單位及市府將不定期密集檢驗；以及市府鼓勵學校的營養午餐廚房及所有業者，可以使用天然調味料的原料來製作辣椒醬或調味醬，尤其對於學生營養午餐更應齊心把關，讓學童吃得安心又健康。

南市各區都有特色農產品，在地辛香料如辣椒、紅蔥頭等農產品，一年四季盛產不間斷，在地生產的辣椒香氣濃郁、辣而不嗆，廣受歡迎。正當國內蘇丹紅事件未歇，各縣市校園全面禁用辣椒粉之際，希望透過辦理自製辣椒醬與天然調味品的研習活動，推廣在地食農教育，也讓學校營養師、午餐從業人員及團膳業者認識天然辛香料之美。