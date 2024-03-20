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紅花風鈴木遭「砍頭」？斗六人行道走樣 市長親上火線澄清

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣斗六國中旁、民生路人行道上原有的數十棵紅花風鈴木等樹木，因應施作人行道鋪面改善工程，市公所將58棵樹木移植至樹木銀行。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六國中旁、民生路人行道上原有的數十棵紅花風鈴木等樹木，因應施作人行道鋪面改善工程，市公所將58棵樹木移植至樹木銀行。記者陳苡葳／攝影

雲林縣斗六國中側門旁、民生路人行道原種整排紅花風鈴木，近日被民眾發現因施作人行道重鋪工程而遭「砍頭」，該事在地方社團引起討論，有人認為移除太可惜，也有人認為種子亂飛會造成公害；斗六市長林聖爵今表示，健康樹木均移植至樹木銀行，僅汰除少數患有病蟲害的樹木，未來人行道的樹木都會循此模式另規畫隔離綠帶，保留完整通行空間。

每年1至3月是紅花風鈴木花期，粉紅色花朵高掛樹梢，美化城市景觀。斗六國中側門旁的人行道，原本也有種植數十棵紅花風鈴木及桃花心木，不少到校園運動的民眾會趁經過時賞花。

然而，最近有民眾發現整排樹木不見，在地方社團發文質疑遭到砍頭，引發其他民眾熱烈討論，有人支持寧可不鋪人行道，也有人認為景觀雖美，但種子紛飛反會釀公害。

斗六市公所在斗六國中周邊的育英北街、民生路等路段施作人行道鋪面改善工程，上月中旬開工，共移植58棵樹木，林聖爵說，針對患有病蟲害且已無法救回的樹木才進行汰除，其餘樹木皆移植至樹木銀行，預計6月完工後呈現完整人行空間。

林聖爵說，這些樹木原本種植在人行步道上，生長空間有限，進而導致竄根，影響通行安全，為改善問題，公所將樹木移植至合適處所或規畫隔離綠帶，以保留其完整性，也能提供行人更優質舒適的步行空間，他認為新時代要有新思維，未來其他類似工程也會循此模式施作。

台灣生態學會雲林工作站主任陳清圳表示，台灣行道樹的樹穴太小，加上底部鋪設很多水泥磚塊，樹木被固定在人行道上宛如「盆栽式」栽種，頭重腳輕、風一吹就倒，且根系生長快，在這般環境下根深不下去也無法往外擴展，便容易浮根。

紅花風鈴木等類似樹種，以台灣目前的種植方式及所提供的生長環境來說，不適合栽種在人行道上。陳清圳說，若栽種在堤防等空曠空間，樹木就會長得很好，怎麼吹都不會倒。

雲林縣斗六國中旁、民生路人行道上原有數十棵紅花風鈴木等樹木，因其生長空間有限，進而導致竄根，已嚴重影響學生及民眾通行安全。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣斗六國中旁、民生路人行道上原有數十棵紅花風鈴木等樹木，因其生長空間有限，進而導致竄根，已嚴重影響學生及民眾通行安全。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣斗六國中周邊的育英北街、民生路等路段上月中旬開始施作人行道鋪面改善工程，工期約4個月，市長林聖爵提醒用路人經過時小心安全。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六國中周邊的育英北街、民生路等路段上月中旬開始施作人行道鋪面改善工程，工期約4個月，市長林聖爵提醒用路人經過時小心安全。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六國中旁、民生路人行道上原有數十棵紅花風鈴木等樹木，因其生長空間有限，進而導致竄根，已嚴重影響學生及民眾通行安全。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣斗六國中旁、民生路人行道上原有數十棵紅花風鈴木等樹木，因其生長空間有限，進而導致竄根，已嚴重影響學生及民眾通行安全。記者陳苡葳／翻攝

人行道 斗六 風鈴木

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