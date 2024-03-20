神明也懂5G！嘉義宮廟數位化 信眾手機就能擲筊、抽籤、放燈花
傳統藝術文化搭上5G列車，嘉義縣文化觀光局今年攜手10多家在地新創團隊參與國際智慧城巿展，將三昧堂最紅「公孫長歌」、「櫻后」戲偶以數位分身形式呈現，栩栩如生令人稱奇，也將傳統求子燈花活動搬上大螢幕，遠距就可抽籤、擲筊，十分便利。
知名嘉義布袋戲創作團隊三昧堂，今年透過方舟智慧先進點距演算法，進行720度3D高擬真軟體，將三昧堂最紅「公孫長歌」、「櫻后」精工戲偶有了數位分身，從華麗衣服到細至毛髮，栩栩如生，將利用數位分身在全球10多國家文化外交展演。
朴子配天宮、新港奉天宮都搭上數位熱潮，奉天宮結合XR延展實境技術，將傳統「求子燈花」轉化成尋寶遊戲，用手機掃描QRcode就能體驗擲筊求子、求籤及放燈花， 奉天宮則有「虎爺丟元寶」互動體驗活動，吸引許多外國人體驗線上求「元寶」樂趣。
天衍互動科技創辦人倪君凱說，在人潮密集的智慧展中、要同時進行多人互動體驗、常會「卡頻」而影響樂趣，利用5G技術的高速與低延遲特性，可確保互動體驗的流暢性與穩定性，5G技術在文化與創意產業中相當具潛力。
嘉義縣文創基地表示，嘉義觀光工廠林立，創造的產值不容小覻，智慧城市展運用5G數位科技，整合13家觀光工廠亮點，並藉由360度沉浸式導覽、AR互動及遠端視訊介面，增加線上線下導客體驗，可提升與消費者互動。
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