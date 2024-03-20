雲林眼科、牙科 擬設兒童綠色通道

雲林縣牙科、眼科醫療院所少且分布不均，就醫往往要等待數月，有議員接獲陳情兒童預約等待數月，自己兒子也掛不到號，前天在議會提案要縣府啟動學童護眼、護齒專案，獲9名議員連署通過。縣長張麗善承諾「照顧所有學童」，將研議透過兒童綠色通道或學校駐診方式提高治療率。

衛生局長曾春美說，會與教育處及醫療院所、醫師公會討論，研議提供固定特約時段方便學童就醫，或是由醫師到學校協助治療，會盡快提出相關對策，也加強兒童與家長的健康識能。

縣議員蔡岳儒說，日前接獲陳情指成人預約牙醫門診要等至少1個月，兒童預約甚至要等2至3個月。

蔡岳儒指出，雲林去年國小一年級學童未治療齲齒率高達48.97%，20鄉鎮中，口湖鄉與二崙鄉沒有牙科診所，台西、元長、四湖、水林僅有1家牙科診所，即便都會地區也少有兒童牙科門診；視力部分，112學年雲林的國小視力不良率44.46%，20鄉鎮僅有7鄉鎮有眼科診所，都會型鄉鎮因人口多，治療率未較高，虎尾鎮111學年度視力不良的就醫率只有79.76%，是全縣最低。

口湖鄉長年來沒有牙科和眼科診所，須遠赴20多公里到北港，代表會主席王溪邊說，將提案請縣府協助請牙醫師定期駐診、眼科採巡迴檢查方式。