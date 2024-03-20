聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林眼科、牙科 擬設兒童綠色通道

聯合報／ 記者陳雅玲蔡維斌／雲林報導

雲林縣牙科、眼科醫療院所少且分布不均，就醫往往要等待數月，有議員接獲陳情兒童預約等待數月，自己兒子也掛不到號，前天在議會提案要縣府啟動學童護眼、護齒專案，獲9名議員連署通過。縣長張麗善承諾「照顧所有學童」，將研議透過兒童綠色通道或學校駐診方式提高治療率。

衛生局長曾春美說，會與教育處及醫療院所、醫師公會討論，研議提供固定特約時段方便學童就醫，或是由醫師到學校協助治療，會盡快提出相關對策，也加強兒童與家長的健康識能。

縣議員蔡岳儒說，日前接獲陳情指成人預約牙醫門診要等至少1個月，兒童預約甚至要等2至3個月。

蔡岳儒指出，雲林去年國小一年級學童未治療齲齒率高達48.97%，20鄉鎮中，口湖鄉與二崙鄉沒有牙科診所，台西、元長、四湖、水林僅有1家牙科診所，即便都會地區也少有兒童牙科門診；視力部分，112學年雲林的國小視力不良率44.46%，20鄉鎮僅有7鄉鎮有眼科診所，都會型鄉鎮因人口多，治療率未較高，虎尾鎮111學年度視力不良的就醫率只有79.76%，是全縣最低。

口湖鄉長年來沒有牙科和眼科診所，須遠赴20多公里到北港，代表會主席王溪邊說，將提案請縣府協助請牙醫師定期駐診、眼科採巡迴檢查方式。

口湖鄉 視力 醫師

延伸閱讀

連議員也掛不到號…雲林學童想看牙科、眼科得等好幾個月

誠意十足的麵屋！雲林斗六老街裡日式拉麵，三大片叉燒有夠厚

白沙屯媽祖從哪條路到北港？雲林警方完成交管規畫

車牌有「5、2、0」任一碼 劍湖山門票3折！一車4人享優惠

相關新聞

護樹不遺餘力！百年台南公園保護老樹 騎車闖入、停車恐吃1200元罰單

台南公園晨昏運動、休憩人潮多，土壤因踐踏而硬化，加上常有人騎機車闖入，影響老樹生機，台南市工務局表示，台南公園拆除車阻，...

千呼萬喚！台南安平漁港跨港大橋下月開工 拚2027年完工

歷經多次流標的安平漁港跨港大橋終於要開工了！台南市政府工務局今天在市政會議指出，該項工程預定4月20日開工、2027年1...

南市「紅將軍」蘆筍正當季 料可採收至6月

台南將軍綠蘆筍進入產期，因去年小犬颱風影響育種，今年較往年約晚半個月上市，品質不受影響， 預計可採收至6月，將軍農會表示...

連議員也掛不到號…雲林學童想看牙科、眼科得等好幾個月

雲林縣牙科、眼科醫療院所少且分布不均，學童遇有視力、齲齒問題，往往要等待數月才能就醫，治療率低，雲林縣議員蔡岳儒接獲家長...

「沒問過加班意願」…護理人員市府前淚訴長期加班 成大醫院這樣回應

台灣護師醫療產業工會、成大醫院開刀房護理師今天到台南市政府控訴長期被迫加班、不配合就任意調動。成大醫院下午表示，「成大醫...

台南善化傳出有業者要設天然氣電廠惹反彈 能源署：尚未接獲申請

九崴天然氣電廠開發因地方反對，最後業者宣布重新選址，現又傳出有業者要在善化六分寮興建天然氣電廠，引發居民反彈，立委陳亭妃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。