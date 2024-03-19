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南市「紅將軍」蘆筍正當季 料可採收至6月
台南將軍綠蘆筍進入產期，因去年小犬颱風影響育種，今年較往年約晚半個月上市，品質不受影響，預計可採收至6月，將軍農會表示，農會自有品牌「紅將軍」綠蘆筍受消費者青睞，現在品嘗正是時候。
將軍綠蘆筍栽種面積約50公頃，年產量1200公噸，將軍農會以「紅將軍」自有品牌闖出名號，當期蘆筍本月13日開始採收，因去年小犬颱風影響育種，時間約晚了半個月，目前契作每公斤120元比坊間攤商100元行情還高。農會每天收購500至600公斤，預估下月盛產每天可達增至1500公斤以上。
將軍區農會總幹事林彥良表示，綠蘆筍不僅營養豐富、熱量也不高，自古以來就有「蔬菜之王」美譽，農會出品「紅將軍」綠蘆筍具生產追溯，產品安全無虞。
他指出，農會3月23、24 日將在南市林森路假日農市（大東夜市廣場）辦理紅將軍綠蘆筍行銷推廣活動，安排有蘆筍品嘗會，民眾購買農會產品滿300元即可參加蘆筍手捲 DIY活動，現場並可報名參加蘆筍削皮趣味競賽。
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