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預算23.4億元 台南安平漁港跨港大橋4月20日開工

中央社／ 台南19日電
台南市政府今指出，安平漁港跨港大橋預定4月20日開工。圖為安平漁港跨港大橋完工模擬圖。圖／台南市工務局提供
台南市政府今指出，安平漁港跨港大橋預定4月20日開工。圖為安平漁港跨港大橋完工模擬圖。圖／台南市工務局提供

2年來歷經10次流標的台南市安平漁港跨港大橋，去年12月決標，總預算新台幣23億4000萬元，預定4月20日開工，民國116年12月21日完工。

台南市政府今天發布新聞稿指出，安平漁港跨港大橋預定4月20日開工，116年12月21日完工，總預算23億4000萬元，包括用地費1億4500萬元及工程費21億9500萬元，工程費由中央補助79%，地方自籌21%。

台南市長黃偉哲表示，安平漁港跨港大橋是台南市「四橫三縱」道路網重要環節之一，完工後將打通安平地區任督二脈，務求施工品質及如期如質完工，儘可能減少對社區及漁港的影響。

市府工務局表示，安平漁港跨港大橋由城平路跨越漁港航道銜接至永華路，工程全長約1010公尺，其中橋長620公尺，橋面連同側道總寬32公尺，以解決安平舊城區交通問題，並提供四草大道連接台86快速道路。

此外，安平漁港跨港大橋橋梁採景觀橋設計，造型橋墩結合台江候鳥意象，並考量臨近海邊耐久使用因素，採輕量化鋼筋混凝土橋，橋梁上設置人行道、觀景平台及夜間光雕，兼具交通便捷與觀光發展雙重效益。

安平漁港跨港大橋由國土管理署於110年10月23日第1次公告上網，歷經110年12月23日、111年1月7日2次開標，但因無廠商投標而流標。

國土管理署111年6月委託台南市政府工務局代辦工程，同年10月31日第1次公告上網，期間又歷經8次流標，並退回檢討修正預算2次，去年12月12日開標，1家廠商投標，同年12月25日辦理最有利標評選會議，12月28日決標。

人行道

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