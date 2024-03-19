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台南善化傳出有業者要設天然氣電廠惹反彈 能源署：尚未接獲申請

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
六分里里長蘇文俊建議，政府乾脆弄個「發電專區」，將電廠統統蓋在一起，不要再與民爭地。記者莊曜聰／攝影
六分里里長蘇文俊建議，政府乾脆弄個「發電專區」，將電廠統統蓋在一起，不要再與民爭地。記者莊曜聰／攝影

九崴天然氣電廠開發因地方反對，最後業者宣布重新選址，現又傳出有業者要在善化六分寮興建天然氣電廠，引發居民反彈，立委陳亭妃今天下午邀相關單位舉行記者會，質疑業者偷跑，有農民也說業者已在獵地，由於開發案10公頃中有9成是台糖土地，台糖表示，目前用地種植甘蔗供製糖，並未同意使用、也沒有聯合開發計畫。

環境部環評開發案論壇」15日出現一則公告，有業者計畫在善化區六分段及六分寮段8筆面積約10.8公頃土地設置天然氣發電廠，並發文給南市府、市議會、區公所等單位，引發地方討論，才擋掉九崴，沒想到又有新業者。

立委陳亭妃說，業者在論壇上公告的10.8公頃土地中，有9.6公頃是台糖用地，質疑土地尚未取得，為何業者就公告，且地方都不知情，若未能表達意見，就進入環評等程序，恐引發更大反彈。

六分里里長蘇文俊說，3個小時就有超過500名里民連署反對，3個里超過千人都有意見，台糖設養豬場就夠困擾了，現在又有電廠，痛批「生雞蛋沒、放雞屎有」，建議乾脆搞個「發電專區」，別再與民爭地。

環境部環境保護司司長蔡孟裕說，現在開發案若須環評，業者都要先在環境部論壇上公告，揭示相關資訊，如開發項目、面積等，但不表示已經取得土地，若要送環評還得滿足許多條件，包括與地方溝通等。

經濟部能源署主秘翁素真說，還未接獲業者環評申請，台糖總經理陳立人說，傳聞中的開發案土地現在種植甘蔗，提供善化糖廠製糖用，並未同意業者使用，也沒有聯合開發計畫。

長年在當地耕作的蘇姓農民說，近期傳出有業者收購土地使用權，原本以為要蓋太陽能光電，沒想到竟是要蓋發電廠，當地水質、土壤都很好，種植高麗菜、胡麻、西瓜、稻米、甘蔗等作物，希望相關單位能夠審慎把關，別讓開發案破壞農田。

六分、六德、田寮里3里民眾收集上千人連署，反對天然氣電廠設置，經濟部能源署、環境部、台糖人員列席，都表示尚未收到案件申請。記者莊曜聰／攝影
六分、六德、田寮里3里民眾收集上千人連署，反對天然氣電廠設置，經濟部能源署、環境部、台糖人員列席，都表示尚未收到案件申請。記者莊曜聰／攝影
立委陳亭妃接獲民眾陳情，看到業者在環境部論壇公告，立即詢問相關單位，今天下午邀相關單位說明。記者莊曜聰／攝影
立委陳亭妃接獲民眾陳情，看到業者在環境部論壇公告，立即詢問相關單位，今天下午邀相關單位說明。記者莊曜聰／攝影
善化區六分寮的農地傳出有業者提出天然氣電廠開發案，引發居民及農民恐慌。記者莊曜聰／攝影
善化區六分寮的農地傳出有業者提出天然氣電廠開發案，引發居民及農民恐慌。記者莊曜聰／攝影

環境部 環評 甘蔗

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