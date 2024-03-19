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認明一標章 台南蘇丹紅食安標章今上路

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市政府日前宣布推動蘇丹紅安全標章，今由市長黃偉哲公布標示圖樣上路，希望讓民眾可安心消費。圖／南市衛生局提供
台南市政府日前宣布推動蘇丹紅安全標章，今由市長黃偉哲公布標示圖樣上路，希望讓民眾可安心消費。圖／南市衛生局提供

近期蘇丹紅食安事件引發各界關注，台南市政府日前宣布推動蘇丹紅安全標章，今由市長黃偉哲公布標章圖樣，並邀集30多家食品工會、商圈及業者等宣示，從源頭、市場到餐桌，政府民間共同把關護食安，盼能讓民眾安心消費。

黃偉哲表示，蘇丹紅事件引起各界關注，消費者雖能從新聞上得知何種產品下架，但外出用餐時，總不能拿著手機一家家核對，希望透過公私協力，由政府把關食品原料輸入業源頭，小吃、餐飲業及零售業等則由業者自主檢視及自主管理後，可張貼「本場所不提供/不使用含蘇丹紅調味品」標示，讓民眾清楚選擇及安心消費。

衛生局說明，台南目前約有13家辣椒相關食品原料輸入業者，日前已查獲1家輸入業者原料不合規定，後續會持續追蹤，同時將強制食品原料輸入業者，一定要逐批檢驗蘇丹紅色素合格、溯源管理及自主通報，若3項規定符合者，將會核發「蘇丹紅色素自主管理合格標章」。

衛生局指出，餐飲業、零售業或小吃業者可向中上游業者要求提供檢驗報告，自主檢視及自主管理後，張貼「本場所不提供/不使用含蘇丹紅調味品」標示，民眾可認明標示、安心消費，業者近期自我檢視張貼後，衛生局預計1周後會對有張貼標示的店家，定期與不定期稽查或抽驗，若查獲違反規定，將依法加重處分，維護標章公信力。

衛生局今也邀請台南廚師業職業工會、台南市餐盒食品商業同業公會、台南市直轄市糕餅商業同業公會、台南市糕餅商業同業公會等公(工)會，及榮獲必比登的阿美飯店、府城食府餐飲店、筑馨居、博仁堂、旅宿業及商圈等食品業者代表，一同宣示落實蘇丹紅自主管理。

台南市長黃偉哲今公布「本場所不提供/不使用含蘇丹紅調味品」標示圖樣，同時邀集30多家食品工會、商圈及業者等宣示響應落實蘇丹紅自主管理，由政府、民間共同把關護食安。記者萬于甄／攝影
台南市長黃偉哲今公布「本場所不提供/不使用含蘇丹紅調味品」標示圖樣，同時邀集30多家食品工會、商圈及業者等宣示響應落實蘇丹紅自主管理，由政府、民間共同把關護食安。記者萬于甄／攝影
台南市長黃偉哲簽署見證南市30多家食品工會、商圈及業者等，響應落實蘇丹紅自主管理，希望由政府、民間共同把關護食安。記者萬于甄／攝影
台南市長黃偉哲簽署見證南市30多家食品工會、商圈及業者等，響應落實蘇丹紅自主管理，希望由政府、民間共同把關護食安。記者萬于甄／攝影

台南 蘇丹紅 衛生局

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