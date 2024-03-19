認明一標章 台南蘇丹紅食安標章今上路

近期蘇丹紅食安事件引發各界關注，台南市政府日前宣布推動蘇丹紅安全標章，今由市長黃偉哲公布標章圖樣，並邀集30多家食品工會、商圈及業者等宣示，從源頭、市場到餐桌，政府民間共同把關護食安，盼能讓民眾安心消費。

黃偉哲表示，蘇丹紅事件引起各界關注，消費者雖能從新聞上得知何種產品下架，但外出用餐時，總不能拿著手機一家家核對，希望透過公私協力，由政府把關食品原料輸入業源頭，小吃、餐飲業及零售業等則由業者自主檢視及自主管理後，可張貼「本場所不提供/不使用含蘇丹紅調味品」標示，讓民眾清楚選擇及安心消費。

衛生局說明，台南目前約有13家辣椒相關食品原料輸入業者，日前已查獲1家輸入業者原料不合規定，後續會持續追蹤，同時將強制食品原料輸入業者，一定要逐批檢驗蘇丹紅色素合格、溯源管理及自主通報，若3項規定符合者，將會核發「蘇丹紅色素自主管理合格標章」。

衛生局指出，餐飲業、零售業或小吃業者可向中上游業者要求提供檢驗報告，自主檢視及自主管理後，張貼「本場所不提供/不使用含蘇丹紅調味品」標示，民眾可認明標示、安心消費，業者近期自我檢視張貼後，衛生局預計1周後會對有張貼標示的店家，定期與不定期稽查或抽驗，若查獲違反規定，將依法加重處分，維護標章公信力。