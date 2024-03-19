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蘭展首度「雙展」 黃偉哲：外銷訂單逾115億創20年新高

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府今天舉辦蘭展成果發表會，第20屆台灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展今年首度以雙展模式，外銷訂單逾115億元，創下20年來新高。記者吳淑玲／攝影
台南市政府今天舉辦蘭展成果發表會，第20屆台灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展今年首度以雙展模式，外銷訂單逾115億元，創下20年來新高。記者吳淑玲／攝影

「第20屆台灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展」今年首度以雙展模式，在台南後壁與高鐵區登場，為期16天的兩大盛會，每天都吸引破萬人潮前往賞花。台南市政府今舉辦蘭展成果發表會表示，共吸客逾35萬人次，未來3到5年外銷訂單逾115億元，創下20年來新高；市長黃偉哲宣布明年亞太蘭展也將以國際雙展規模登場。

黃偉哲表示，台南市歷經12年努力，成功爭取到富有蘭花屆奧林匹克的「世界蘭展」與已邁入20年的「台灣國際蘭展」同步舉辦，吸引62國國家參展，展期從以往的10天延長至16天，配合台灣燈會，讓國內外遊客可以「白天賞蘭花、晚上賞燈花」，體驗台南不同景致下的美與風情。

黃說，今年蘭花雙展叫好又叫座，不僅佳評如潮、參觀人次多、銷售額也創新高，向世界展現台灣傲人的蘭花生技軟實力。另外，每3年舉辦一次的亞太蘭展，睽違21年明年也將再度於台南舉辦，與世界三大蘭展之一的台灣國際蘭展強強聯手，明年3月於台南市以國際雙展規模登場，相信明年的雙展必定將精彩可期。

中華民國對外貿易發展協會台南辦事處主任周秀芬表示，今年邀請15國20家買主來台南，其中日本廠商很滿意，上半年就會出口樣品到日本銷售；另有德國和菲律賓廠商以往都是從荷蘭進口，看到台灣的蘭花品質好，直接從台灣訂貨價格更優惠，已決定向台灣採購。

市府表示，今年兩大蘭花盛會共有16個國內外蘭花相關組織參與，共計1578株蘭花報名參加個體花競賽，大獎花展示區是所有參展民眾流連忘返之處，不只讓民眾共同見證了台灣培育蘭花的堅強實力，加上世界蘭展大臺南會展中心的迎賓國旗蘭花牆，獨特的奈米技術噴印，將臺灣農業科技力、競爭力以及強大的行銷成就表露無遺；此外，在8大主題、共100場的蘭花會議，吸引將近千位學者參加，顯示台灣、台南蘭花的重要性。

蘭展雙展期間，同步帶動台南市觀光成效，台南觀光旅遊局經統計，2月起至蘭展閉幕，台南市旅宿業住宿率平均達80%以上，其中假日平均住宿率高達90%，部分旅宿業更是一房難求。

台南市政府今天舉辦蘭展成果發表會，第20屆台灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展今年首度以雙展模式，外銷訂單逾115億元，創下20年來新高。記者吳淑玲／攝影
台南市政府今天舉辦蘭展成果發表會，第20屆台灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展今年首度以雙展模式，外銷訂單逾115億元，創下20年來新高。記者吳淑玲／攝影

台南 黃偉哲

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