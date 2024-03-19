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嘉義縣推公廁智慧化 裝人流及異味偵測器即時清潔

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山觸口遊客中心公廁今年起加裝人流偵測系統，每達百人使用將通知人員到場清潔。記者黃于凡／攝影
嘉義縣阿里山觸口遊客中心公廁今年起加裝人流偵測系統，每達百人使用將通知人員到場清潔。記者黃于凡／攝影

公共廁所清潔是公部門必須面對問題，阿里山觸口遊客中心旺季每天約有6千多名遊客，補充廁紙、清潔頻率隨遊客數高低改變，嘉義縣環保局在觸口遊客中心等11處公廁智慧AI管理系統，加裝人流偵測器、異味偵測器，自動通知人員清潔，維護公廁環境品質。

環保局指出，迄今已投入近9700萬元，改善嘉義縣51處觀光地區共178座公廁，包括汰換管線、便器、洗手台、照明等設施，並補助各認養單位設置無障礙、親子、性別友善及穆斯林友善認證公廁，目前也設置11處智慧AI管理系統示範區，自動偵測異味和衛生紙數據。

阿管處副處長陳榮欽說，今年起在觸口遊客服務中心等6處公廁加裝人流偵測器，每當如廁人數達百人時，物聯網就會通知管理單位派員清潔，未來將逐步擴展至全境18處、52座列管公廁，另每扇廁所門後都有QRcode，民眾可掃描協助提醒要補充廁紙或清潔。

環保局長張輝川說，為確保公廁品質升級，今年訂定優質公廁評鑑辦法，依環境部最新標準進行各項評鑑作業，分為交通、觀光地區、公園、營業場所等11組不同類別，將在今年4月至8月實地評鑑，10月公開表揚最優良20個單位，作為其他公廁管理單位的學習標竿。

縣長翁章梁說，推動優質公廁計畫是嘉義縣一直以來努力的目標，公廁整潔度是宜居城市重要指標，透過AI智慧系統輔助與管理，能夠更快速了解公廁使用狀況，提高管理效率，確保每間公廁都能乾乾淨淨，讓旅客都有不髒、不臭、不濕的公廁環境。

嘉義縣阿里山觸口遊客中心公廁今年起加裝人流偵測系統，每達百人使用將通知人員到場清潔。記者黃于凡／攝影
嘉義縣阿里山觸口遊客中心公廁今年起加裝人流偵測系統，每達百人使用將通知人員到場清潔。記者黃于凡／攝影
嘉義縣阿里山觸口遊客中心公廁今年起加裝人流偵測系統，每達百人使用將通知人員到場清潔。記者黃于凡／攝影
嘉義縣阿里山觸口遊客中心公廁今年起加裝人流偵測系統，每達百人使用將通知人員到場清潔。記者黃于凡／攝影
嘉義縣阿里山觸口遊客中心公廁今年起加裝人流偵測系統，環保局長張輝川介紹系統功能。記者黃于凡／攝影
嘉義縣阿里山觸口遊客中心公廁今年起加裝人流偵測系統，環保局長張輝川介紹系統功能。記者黃于凡／攝影
嘉義縣阿里山觸口遊客中心公廁今年起加裝人流偵測系統，每達百人使用將通知人員到場清潔。記者黃于凡／攝影
嘉義縣阿里山觸口遊客中心公廁今年起加裝人流偵測系統，每達百人使用將通知人員到場清潔。記者黃于凡／攝影

公廁 嘉義 廁所

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