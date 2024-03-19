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台南復興國小臉書粉團遭駭 南市將通訊軟體納資安管理規範

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南市東區復興國小臉書粉絲網頁驚傳被駭客入侵盜用，打開頁面後出現火辣美女騷首弄姿影片，下頭還出現連結。記者邵心杰／翻攝
南市東區復興國小臉書粉絲網頁驚傳被駭客入侵盜用，打開頁面後出現火辣美女騷首弄姿影片，下頭還出現連結。記者邵心杰／翻攝

台南市東區復興國小臉書粉絲網頁日前遭駭客入侵盜用，刊登火辣美女騷首弄姿影片，南市議員蔡筱薇今建議提升資安力 ，教育局表示，全市校園資安通報與處理時效全國最佳，未來會將臉書等通訊軟體使用納入資安管理規範。

蔡筱薇表示，台南國中小學校資訊組長近99%都是由教師來兼任，資訊組長不只要教學外，還要管理校方內的上百台設備，基層教師兼任行政職代表著資安專業度跟後天教育訓練嚴重不足，資安應要回歸由專業人員來替代。

南市教育局回應，本案屬一般網路平台個人帳號密碼被盜取案件，並非學校官方帳號被盜取入侵的學校資安事件，但教育局仍非常重視。第一時間獲悉後即請學校報警處理，經查並無個資外洩或詐騙等疑慮。教育局資訊中心已進場協助完成資訊下架等技術支援，並提醒各校於使用第三方商業平台時，應強化個人臉書帳號密碼的設置強度，後續教育局也將明確規範官方社群網站建立的規範並定期進行查核，完善各校的資訊安全管理。

教育局指出，各校資訊組長由教師兼任是依據中央法令規定辦理，資訊專長教師每年由各校開缺辦理甄試或爭取公費生培訓而來，教育局針對各校資安管理每年皆會辦理相關研習，以提升資安管理人員的專業知能。

教育局說，為減輕各校資安管理人員負擔，自106年起，已將各校網路系統與伺服器向上集於教育局資訊中心統一管理，並由資訊中心進行資安監控管理，目前採取的資安管理措施已獲得ISO27001認證，在系統安全防護已達一定水準。

各校資訊組長在系統帳號密碼強度管理與資安事件的處理，只要依照學術網路資通安全規範辦理即可。目前南市各校資訊安全通報與事件排除所花費的時間為全國最短、效能最高，未來會持續強化，請各界放心。

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