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遭爆非自釀 東成醬油：採購部分基底彌補產能

中央社／ 台南19日電

台南老字號醬油廠東成醬油標榜以古法釀造，卻遭爆料向其他大廠購買基底醬油，調味後貼標販售，東成醬油回應，因自產醬汁產能不足，部分對外採購彌補，將儘速完成新廠合法化。

鏡週刊報導，在台南創立逾一甲子東成醬油標榜古法釀造，但為降低成本、提高產能，不再自釀，而是向萬家香、高慶泉等醬油大廠購買基底醬油調味，再貼上東成商標對外販售，涉嫌欺騙消費者。

東成醬油行銷經理鄭文翔今天接受媒體聯訪表示，因公司在面對食安危機問題處理方面，要求做到精實，礙於新廠域還在擴充、精進，要兼顧做生意營業用醬油及高端醬油產品情況下，目前有產能不足情形，因此選用高慶泉、萬家香等優質廠家生產醬汁協助彌補，但並非如媒體報導所言不再自釀。

鄭文翔表示，公司產線仍照常自行生產醬汁，目前自產庫存量仍有500、600公噸左右，向其他廠家採購基底醬汁並非直接換標貼牌後販售，而是先進內部產線做風味調整，再經標準流程嚴格把關後出貨。

他說，對外採購都是出自檢驗合格廠家生產的非基改醬汁，沒有採用化學醬汁，目前正努力進行新廠房合法化作業，儘速完成擴廠、精進，落實所有產品遵古法釀造，對於報導中不實指控部分，造成公司及外界困擾，對消費者及支持者深表歉意。

據東成醬油官網資料，東成醬油創辦人鄭登奇於民國47年自創品牌，採取業務直接客戶銷售，醬油賣給早餐店、麵攤、黑輪攤等小吃店，與不少客人建立起二代或三代好交情，堅持「客戶熟悉的味道」不能改變，並獲選為台南市長黃偉哲贈送給名模林志玲嫁妝之一。

台南 食安

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