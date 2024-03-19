快訊

5年增一倍、年輕人愛開這種店！ 房仲：養蚊店面救星

日本廣島超商驚傳持刀砍人！老翁刺傷2名女子「1人傷勢嚴重」

特斯拉還沒長大就老了？BMW或成電動車意外贏家

台南蘭花雙展吸客逾35萬 外銷訂單115億創20年新高

中央社／ 台南19日電

第20屆台灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展3月10日閉幕，台南市長黃偉哲今天公布成果，參觀人數突破35萬人次，以及未來3年至5年外銷訂單總額逾新台幣115億元，創20年新高。

台灣國際蘭展及世界蘭展今年首度以雙展模式在台南登場，為期16天，黃偉哲今天表示，今年蘭花雙展吸引62國參展，叫好又叫座，佳評如潮，參觀人次多，銷售額也創新高，向世界展現台灣傲人蘭花生技軟實力。

此外，每3年舉辦1次的亞太蘭展，在睽違21年後也將再度於台南舉辦，明年3月將和台灣國際蘭展以雙展規模登場。

台南市政府發布新聞稿指出，今年蘭展參觀人數突破35萬人次，較去年成長2萬7000人，現場蘭花銷售2500萬元，未來3年至5年外銷訂單逾115億元，創下20年新高，571項台南農產精品展售金額451萬元。

蘭展期間，台南市旅宿業住宿率平均80%以上，假日更高達90%，部分旅宿業一房難求。

生技 黃偉哲

延伸閱讀

台南知名東成醬油遭爆非自釀 黃偉哲：朝食安、誠信調查

斯洛伐克駐台代表訪黃偉哲 討論藝術文化合作方向

美藝術家「紅球計畫」本月底亮相 神秘6處台南街頭景點曝

228受難者湯德章逝世77週年 黃偉哲等人追思

相關新聞

祝融後玉山旅社求售2200萬乏人問津 仲介：開價偏離行情

嘉義市定古蹟阿里山林鐵起點北門驛旁，屋齡73年老木屋玉山旅社，是國內知名背包客旅宿，去年3月暗夜大火燒毀，火警鑑定隔壁電...

民進黨台中市黨部主委5月改選 3落選立委無意願

民進黨台中市黨部主委5月改選，現任主委李天生任期已2屆，依規定不能再連任。對於未來主委人選，據了解，目前僅市黨部評議委員...

台積電封裝廠落腳嘉義太保 市民嘆發展太慢：30年前就規畫新市鎮

嘉義縣治太保市因高鐵車站、故宮南院設立，及嘉科園區選在台糖太保農場，成為嘉義門面，隨著2座台積電先進封裝廠將建廠，全縣唯...

台南知名東成醬油遭爆非自釀 黃偉哲：朝食安、誠信調查

鏡週刊報導，以標榜古法釀造的台南知名醬油大廠東成醬油，產品疑似向其他醬油大廠購買基底醬油調味，再貼上東成商標對外販售，恐...

成大醫院護理師哭訴血汗被強迫加班 勞工局：已依法裁罰

台灣護師醫療產業工會今天偕同成大醫院開刀房護理師，到台南市政府永華市政中心前控訴長期被迫加班，台南市勞工局職安處表示，去...

曾被選林志玲結婚伴手禮 台南東成醬油遭爆「非自釀」 業者駁斥

1958年創立生產100%純釀造豆油、名聞超過一甲子的台南市東成醬油遭爆料，指是「向萬家香等醬油大廠購買基底醬油調味，再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。