台南蘭花雙展吸客逾35萬 外銷訂單115億創20年新高

第20屆台灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展3月10日閉幕，台南市長黃偉哲今天公布成果，參觀人數突破35萬人次，以及未來3年至5年外銷訂單總額逾新台幣115億元，創20年新高。

台灣國際蘭展及世界蘭展今年首度以雙展模式在台南登場，為期16天，黃偉哲今天表示，今年蘭花雙展吸引62國參展，叫好又叫座，佳評如潮，參觀人次多，銷售額也創新高，向世界展現台灣傲人蘭花生技軟實力。

此外，每3年舉辦1次的亞太蘭展，在睽違21年後也將再度於台南舉辦，明年3月將和台灣國際蘭展以雙展規模登場。

台南市政府發布新聞稿指出，今年蘭展參觀人數突破35萬人次，較去年成長2萬7000人，現場蘭花銷售2500萬元，未來3年至5年外銷訂單逾115億元，創下20年新高，571項台南農產精品展售金額451萬元。

蘭展期間，台南市旅宿業住宿率平均80%以上，假日更高達90%，部分旅宿業一房難求。