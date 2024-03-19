台南蘭花雙展吸客逾35萬 外銷訂單115億創20年新高
第20屆台灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展3月10日閉幕，台南市長黃偉哲今天公布成果，參觀人數突破35萬人次，以及未來3年至5年外銷訂單總額逾新台幣115億元，創20年新高。
台灣國際蘭展及世界蘭展今年首度以雙展模式在台南登場，為期16天，黃偉哲今天表示，今年蘭花雙展吸引62國參展，叫好又叫座，佳評如潮，參觀人次多，銷售額也創新高，向世界展現台灣傲人蘭花生技軟實力。
此外，每3年舉辦1次的亞太蘭展，在睽違21年後也將再度於台南舉辦，明年3月將和台灣國際蘭展以雙展規模登場。
台南市政府發布新聞稿指出，今年蘭展參觀人數突破35萬人次，較去年成長2萬7000人，現場蘭花銷售2500萬元，未來3年至5年外銷訂單逾115億元，創下20年新高，571項台南農產精品展售金額451萬元。
蘭展期間，台南市旅宿業住宿率平均80%以上，假日更高達90%，部分旅宿業一房難求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言