快訊

印度咖哩香料粉驗出治癌農藥 48公斤全數遭食藥署退運銷毀

海歸變海廢 為何跟北京擔憂「安全」有關係？

空中飛人必追！ 遊日本「3大航空機票優惠」懶人包 加碼日航國內線免費送

色情詐騙入侵學校臉書 復興國小另設新版粉專申請藍勾勾

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
色情詐騙入侵台南市東區復興國小粉專，學校另設新版臉書。圖／擷取復興國小社群畫面
色情詐騙入侵台南市東區復興國小粉專，學校另設新版臉書。圖／擷取復興國小社群畫面

台南市東區復興國小臉書粉絲網頁日前遭駭客入侵盜用，不但管理員被踢，網頁內刊登影片，火辣美女騷首弄姿影片，下頭還出現連結，懷疑是詐騙新手法。校方表示，報警後，17日這些不雅照片與影片已被封鎖，但校方另成立「臺南巿東區復興國小-113年版 」粉絲專頁，並申請藍勾勾雙重驗證中。

復興國小臉書粉絲網頁是在本月初遭駭客入侵盜用，打開頁面後出現火辣美女騷首弄姿影片，下頭還出現連結，校方察覺不對勁，8日向警一分局後甲派出所報案，校方也緊急聯繫FB處理並提出申訴，但被認為沒露點，不算色情。此事在16日被刊登後引起重視，刑事局並向臉書反映，請求臉書協助處理。

校長陳茂盛說，17日早上打開網頁，不雅影片、照片都已不見，也沒有其他連結，但慎重起見，另成立「臺南巿東區復興國小-113年版 」粉絲專頁。因為這一粉專非屬公務系統，若遭盜用，即使再專業也難以處理，並須報警，教育局有建議申請藍勾勾做雙重認證，已提出申請。

市議員蔡筱薇表示，根據教育局提供的資料顯示，將近99%的台南國中小學校資訊組長都是由教師來兼任，資訊組長不只要教學外，還要管理校方內的上百台設備，基層教師兼任行政職代表著資安專業度跟後天教育訓練嚴重不足，資安應要回歸由專業人員來替代。

影片 東區 粉絲

延伸閱讀

台南天坑位在市中心「蛋黃區」藍綠議員都要求做這件事

台南天坑案肇禍皇龍建設 賴清德和黃偉哲總部都用其樣品屋

公車靠站就違停和併排違規？南市東區這處公車站將改善

台南88槍案王文宗判刑 蔡筱薇嗆蔡育輝捐雞排錢做公益

相關新聞

台南知名東成醬油遭爆非自釀 黃偉哲：朝食安、誠信調查

鏡週刊報導，以標榜古法釀造的台南知名醬油大廠東成醬油，產品疑似向其他醬油大廠購買基底醬油調味，再貼上東成商標對外販售，恐...

色情詐騙入侵學校臉書 復興國小另設新版粉專申請藍勾勾

台南市東區復興國小臉書粉絲網頁日前遭駭客入侵盜用，不但管理員被踢，網頁內刊登影片，火辣美女騷首弄姿影片，下頭還出現連結，...

火燒2年老屋玉山旅社建地求售半年未成交 仲介：開價偏離行情

嘉義市定古蹟阿里山林鐵起點北門驛旁，屋齡73年老木屋玉山旅社，是國內知名背包客旅宿，去年3月暗夜大火燒毀，火警鑑定隔壁電...

台積電封裝廠落腳嘉義太保 市民嘆發展太慢：30年前就規畫新市鎮

嘉義縣治太保市因高鐵車站、故宮南院設立，及嘉科園區選在台糖太保農場，成為嘉義門面，隨著2座台積電先進封裝廠將建廠，全縣唯...

成大醫院護理師哭訴血汗被強迫加班 勞工局：已依法裁罰

台灣護師醫療產業工會今天偕同成大醫院開刀房護理師，到台南市政府永華市政中心前控訴長期被迫加班，台南市勞工局職安處表示，去...

曾被選林志玲結婚伴手禮 台南東成醬油遭爆「非自釀」 業者駁斥

1958年創立生產100%純釀造豆油、名聞超過一甲子的台南市東成醬油遭爆料，指是「向萬家香等醬油大廠購買基底醬油調味，再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。