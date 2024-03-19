色情詐騙入侵學校臉書 復興國小另設新版粉專申請藍勾勾

台南市東區復興國小臉書粉絲網頁日前遭駭客入侵盜用，不但管理員被踢，網頁內刊登影片，火辣美女騷首弄姿影片，下頭還出現連結，懷疑是詐騙新手法。校方表示，報警後，17日這些不雅照片與影片已被封鎖，但校方另成立「臺南巿東區復興國小-113年版 」粉絲專頁，並申請藍勾勾雙重驗證中。

復興國小臉書粉絲網頁是在本月初遭駭客入侵盜用，打開頁面後出現火辣美女騷首弄姿影片，下頭還出現連結，校方察覺不對勁，8日向警一分局後甲派出所報案，校方也緊急聯繫FB處理並提出申訴，但被認為沒露點，不算色情。此事在16日被刊登後引起重視，刑事局並向臉書反映，請求臉書協助處理。

校長陳茂盛說，17日早上打開網頁，不雅影片、照片都已不見，也沒有其他連結，但慎重起見，另成立「臺南巿東區復興國小-113年版 」粉絲專頁。因為這一粉專非屬公務系統，若遭盜用，即使再專業也難以處理，並須報警，教育局有建議申請藍勾勾做雙重認證，已提出申請。

市議員蔡筱薇表示，根據教育局提供的資料顯示，將近99%的台南國中小學校資訊組長都是由教師來兼任，資訊組長不只要教學外，還要管理校方內的上百台設備，基層教師兼任行政職代表著資安專業度跟後天教育訓練嚴重不足，資安應要回歸由專業人員來替代。