台積電封裝廠落腳嘉義太保 市民嘆發展太慢：30年前就規畫新市鎮

嘉義縣治太保市因高鐵車站、故宮南院設立，及嘉科園區選在台糖太保農場，成為嘉義門面，隨著2座台積電先進封裝廠將建廠，全縣唯一人口成長的太保市未來繁榮發展受期待，地方人士說，33年前，行政院長郝柏村任內就選定太保市為全國4個新市鎮之一，至今還未形成，相較其他都會區，發展緩慢。

太保市因高鐵設站被選為新市鎮開發地點，1991年當時營建署規畫，選定的新市鎮以「自給自足」為原則，各佔地約1200百公頃（相當於8個台北市信義計畫區），每處預計引進20萬至30萬人口，設置工業區、住宅區、醫學中心、大型購物中心，及1所大學或專科學校。

營建署分析，太保新市鎮雀屏中選的原因是縣治所在，除中山高速公路，高鐵縱貫而過，東西向快速道路東石嘉義線橫越該區，行政、交通上便利，使其具備發展為新市鎮條件。

曾任太保市長、農會總幹事議員黃榮利說，太保規畫新市鎮30多年，隨著縣治行政區發展、高鐵設站、故宮南院設立、嘉科園區施工，以及台積電先進封裝廠選嘉科園區落腳，發展新市鎮條件成熟，雖目前重大建設投資與當年規畫不同，但地方仍對新市鎮充滿期待，縣府應再努力爭取台積電蓋晶圓廠，形成產業群聚，另為留住來故宮南院遊客，應加緊腳步比照日本、歐美，設「天幕」市集，提供遊客食住遊購娛樂。

黃榮利市長任內與胞妹、農會前總幹事黃麗貞攜手，為增加人口，發展精緻農業，增加就業，推動青農返鄉及社會福利，制訂「生育補助金發放自治條例」最高補助8萬元，讓全市出生人數增加，目前全市近4萬人為全縣唯一人口成長鄉鎮市。