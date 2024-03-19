國際蘭展再續攤 花材妝點14校園邂逅美麗的蘭花

今年台灣國際蘭展及世界蘭展佳評如潮，南市府在活動閉幕後，鼓勵各局處認養卸展後的花材，教育局邀集14所國中小妥善運用校園公共區域布置花藝景觀，延續蘭展效益，各校融入參展燈會作品、教學特色主題或校園景觀，讓親師生及社區民眾欣賞台南的蘭花之美。

南市府指出，台灣素有「蘭花王國」的美名，台南更被譽為「蘭花之都」，今年蘭展於大台南會展中心及台灣蘭花生物科技園區辦理，尤其結合台灣燈會活動帶來可觀商機，整體經濟產值估計超過78億元。有鑑於蘭花的生命力旺盛，花期長達3個月，為使卸展後的蘭花依舊能美麗綻放，各局處認養後的花材，可適當妝點於辦公區域環境等，尤其布置在校園之中，更能展現環境及美學教育，讓學生從小認識台南蘭花產業的發展。

教育局長鄭新輝說，14所校園發揮巧思多元應用花材，讓蘭花以嶄新的面貌與大家見面，如菁寮國小以學校教學特色主題布置「菁寮農家樂，群蘭展新春」；進學國小於川堂布置的「進學花香滿庭芳」、復興國中布置的「台南400、復興50」則結合校園景觀典雅呈現；大灣國小結合今年競賽花燈的燈王作品布置「蘭后吐韻燈王獻瑞」。

南市教育局邀請市民朋友於校園場地開放時間，就近漫步春光和煦校園，邂逅美麗嬌豔的蘭花，到校園賞花、散步，欣賞14所學校的花藝巧思。