嘉義縣籌組無人機供應鏈聯盟

配合中央無人機產業政策，無人機廠商昶瑞機電昨天在嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心，發表高荷重無人機動力模組新品，並與其他業者合作建立自主化量產生產線，持續發展載人無人機、或供應關鍵模組給其他大型機型廠商。縣府指出，正籌組無人機供應鏈大聯盟，讓無人機產業能真正達到國產國造。

縣府經發處長江振瑋說，縣府串聯相關廠商，包含高荷重動力模組的昶瑞，馬達的力山、 六俊，與引擎的台擎、佶宏、中陽實業，將在5月舉辦大型論壇，10月偕廠商參加南港AIoT展，打造「壯臺灣（Drone Taiwan）」專區，透過亞創中心鏈結國際訂單與國內產能。

創立於2011年的無人機廠商昶瑞機電，主要研發直流馬達吊扇設計、研發、製造及銷售，近年技術轉型開發大型旋翼機用動力馬達與電調技術。業者指出，近年除了與SkyDrive、新樂飛合作，同時與中鋼、大亞組成策略性供應鏈。

昶瑞機電昨發表高荷重無人機動力模組，包括馬達等，總經理楊偉成說，縣府提供許多指導與協助，將會持續研發無人機動力模組，為無人機供應鏈大聯盟盡份心力。

江振瑋也說，亞創中心已有40家產官學研進駐，迄今有近20個國家單位或團隊來訪，希望透過台灣在IT與製造業的優勢，為去除紅色供應鏈提供最佳解方，同時促進國際無人機產業合作。