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蹈南科覆轍？ 太保憂高房價 政院推社宅

聯合報／ 記者魯永明李宗祐黃于凡／嘉義報導

台積電將在嘉義科學園區設2座先進封裝廠，地方雖表歡迎，期待帶動地方繁榮發展，但也憂心房價、物價高漲。嘉科所在地太保市長鄭淑分指出，台積電設廠周邊房地飆漲，市民擔心未蒙其利先受其害；嘉義縣工業會理事長呂武錦則擔心建築工地、工廠作業人員缺工會更嚴重，影響在地產業。行政院副院長鄭文燦說，將推動社會住宅等政策因應。

鄭淑分說，歡迎台積電重大投資案，可帶動市民就業及地方發展，但市民擔心設廠重蹈竹科、南科覆轍，推升房價、物價，市民及返鄉青年買不起房子，未蒙其利先受其害，希望中央及縣府利用台糖地建社宅，照顧收入偏低的市民及弱勢民眾。

鄭淑分也要求台積電設廠要做好環評，施工過程要將交通、空氣等影響減至最低，避免影響市民生活品質。

嘉義縣工業會理事長呂武錦說，許多行業都缺工，之前台積電在南科建廠，以高工資吸引工人，造成磁吸效應，影響許多建築工程。工廠同樣憂心受衝擊，呂表示，嘉義縣有許多傳統製造業，還有新產業園區，面臨缺工及物價上漲問題，擔心台積電設廠後，建築工地、工廠作業人員缺工更嚴重，希望中央做好配套。

鄭文燦說，嘉義縣要推動社宅，會採取各種政策讓住宅的價格平穩，也保障年輕人居住的權益；台積電投資1個工程師進來會帶動8個工作機會的效益，希望這效益能擴散到供應鏈，包括服務業等，讓此效益全民共享。

鄭文燦說，嘉科基礎建設要與生活圈結合，包括水電、聯外道路、汙水處理及再生水廠等，還有推動中的嘉科實驗中學、縣府提出的演藝中心、體育設施等，都屬於生活圈基礎建設，行政院會全力支持。

台積電 嘉義

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