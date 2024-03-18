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上櫃企業福裕神祕建築猜名揭曉 幸運者張羽中汽車

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
福裕董事長林聰麟今揭曉毛江森建築命名謎底，名稱為「坐忘林幾何館」。記者王昭月／攝影
福裕董事長林聰麟今揭曉毛江森建築命名謎底，名稱為「坐忘林幾何館」。記者王昭月／攝影

上櫃企業福裕（4513）在清景麟建築團隊入主後跨足房地產事業，首度在台南歸仁高鐵站附近推案，興建14層住宅大樓，農曆春節期搭配台灣燈會舉辦「猜毛森江建築命名」活動，獲熱烈回響，今天揭露這棟白色神祕建築名稱為「坐忘林幾何館」，首獎汽車得主由民眾張羽獲得！

高雄起家的清景麟建築團隊入主磨床大廠福裕公司，除助福裕站穩工具機龍頭市地位，也揮軍不動產業，首發建案落腳台南歸仁高鐵特定區內，將在1900多坪基地上興建326戶集合住宅，總銷達40億元。年節前禮聘知建築設計師毛森江設計接待中心，順勢舉辦猜名活動，今由福裕董事長林聰麟揭露謎底。

福裕董事長林聰麟表示，這棟呈幾何造型的接待中心，呼應福裕新案「坐忘林」，取名為「坐忘林幾何館」，由毛森江大師打造，他投入不動產相關事業以來接觸逾300案，就屬毛森江設計的作品最觸動他。

林聰麟表示，福裕「坐忘林」基地坐落於高鐵大道與高鐵7路，四面皆有景，並坐享2.7萬坪林蔭綠地，未來住戶坐在自家窗邊就能眺望森森綠地，自在忘我。此案建蔽率超低，由擁有千坪中庭，由毛森江大師應用大量採木材規劃公設，更符合家的想望，「這是我從事代銷與自建案以來，認為最美的公設案」，未來成交價估可站上4字頭。

「坐忘林」將建地上14樓，規畫312戶住戶、14戶店面，坪數在18至31坪間，以2、3房為主力，總銷40億元，全棟配備充電車位，520公開銷售。

搭配建案的猜名活動，共吸引3332人參加，猜對案名字數的207人員，抽出6名Gogoro機車得主，汽車大獎則「張羽」獲得。不少民眾猜到「幾何」2字，也有人有將歸仁區與毛森江合體猜「歸毛」；亦有人以福站董事長林聰麟名字發想，「…我森森愛麟」。

建築 設計師 高鐵

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